Hennigsdorf

In der Feldstraße kam es am Donnerstag gegen 12.15 Uhr zum Zusammenstoß zwischen einem 56-jährigen Radfahrer und einem Lkw, der von einem 56-jährigen Berliner gesteuert wurde. Der Radfahrer war von der Fontanestraße gekommen und wollte die Feldstraße überqueren. Der nach rechts abbiegende Lkw-Fahrer übersah den Mann offenbar. Der Radfahrer musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden, etwa 100 Euro.

Glienicke /Nordbahn: Radfahrerin verletzt

Eine 82-jährige Oberhavelerin kollidierte am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Ahornallee mit einem Skoda. Dadurch stürzte die Frau mit ihrem Fahrrad und verletzte sich. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 54-jährige Berliner Fahrer gab gegenüber den Beamten an, dass ihm die Frau die Vorfahrt genommen hätte. Es entstand etwa 2000 Euro Sachschaden.

Hennigsdorf : Einbruch in Betriebsgelände

Unbekannte Personen drangen am Wochenende gewaltsam, durch Aufhebeln des Vorhängeschlosses in das Firmengelände eines ansässigen Betriebes in der Philipp-Pforr Straße, ein. Dort entwendeten die Unbekannten diverse Kabelreste. Der Gesamtschaden betitelt sich derzeit auf 2500 Euro. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf.

Hohen Neuendorf : Mehrfacher Einbruch in Auto

Unbekannte Personen verschafften sich in der Nacht zum Mittwoch gewaltsam Zugang zu einem Renault Kangoo in der Franzstraße sowie zu einem Renault Master in der Rosa-Luxemburg-Straße. Aus beiden Fahrzeugen wurden Werkzeuge, elektronische Geräte und Baumaschinen entwendet. Die Tatorte liegen in räumlicher Nähe zu einander. Der Gesamtschaden beläuft sich derzeit auf ungefähr 3500 Euro. Spuren konnten an beiden Tatorten gesichert werden. Die Polizei ermittelt.

Velten: Trunkenheitsfahrt

Die Fahrerin eines BMW X3 war Mittwochnacht, gegen 23.15 Uhr, auf der Kochstraße unterwegs und wurde einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei nahmen die Beamten Alkoholgeruch bei der 50-jährigen Fahrzeugführerin wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wird gefertigt.

Zehdenick : Cannabisgeruch im Hausflur

Eine Zeugin gab am Donnerstagabend an, im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Ringstraße Cannabisgeruch wahrgenommen zu haben. Polizeibeamte kamen vor Ort und prüften das Haus. In einem Gemeinschaftskeller wurde ein 28-jähriger Oberhaveler angetroffen, der vor sich auf einem Tisch ein kleines Plastik-Ei mit einer betäubungsmittelähnlichen Substanz liegen hatte. Die Beamten durchsuchten den Mann und seine persönlichen Sachen und stellten dabei weitere Substanzen und szenetypisches Zubehör sicher. In der Wohnung des 28-Jährigen wurden bei einem weiteren Bewohner – einen 23-jährigen Oberhaveler – geringe Mengen betäubungsmittelähnlicher Substanzen fest- und sichergestellt. Gegen beide Männer wurden Strafanzeigen wegen Verdacht von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

