Oberhavel: Ranger des Naturparks Uckermärkische Seen zählen wieder Wasservögel

Lychen

Überall im Naturpark Uckermärkische Seen werden derzeit die Wasservögel gezählt. Ob am Großen Lychensee oder am Großen Wentowsee. Die Sonne ist noch nicht ganz über den Horizont, da herrscht schon reges Treiben im Naturwacht-Stützpunkt in Lychen: Fernglas, Spektiv, Handzähler und Thermoskanne im Gepäck geht´s los zu den großen Seen im Norden und Südwesten des Naturparks Uckermärkiche Seen, um noch rechtzeitig vor dem „Aufstehen“ der Vögel vor Ort zu sein.

Immer zur Monatsmitte beteiligen sich die Ranger der Naturwacht Uckermärkische Seen an der Wasservogelzählung. Diese ist Teil des ältesten und umfangreichsten Vogelmonitoringprogramms in Deutschland und gehört zwischen September und April zum festen Bestandteil der Monitoringaufgaben der Naturwacht Brandenburg. Bereits 1948 erfolgten die ersten Zählungen.

Ideale Bedingungen für Wasservögel

Der Naturpark bietet mit seinen mehr als 200 Seen sowie Kleingewässern, Bächen und Kanälen in den Landkreisen Oberhavel und Uckermark ideale Bedingungen sowohl den durchziehenden Vögeln als auch den hier final ankommenden. Um deren Vielfalt und die Bedeutung der heimischen Feuchtgebiete für die rastenden Vögel ermitteln zu können, gibt es die monatlichen Zählungen.

Gezählt wird auch, was nur akustisch wahrgenommen wird. Gut versteckte Individuen im Schilf oder unter Wasser auf Nahrungssuche können somit auch mal nicht im Endergebnis auftauchen. Von Blässrallen (oder Blesshühnern) und Graugänsen über Gänsesäger, Zwergsäger, Haubentaucher, Kormorane bis hin zu Reiher- und Schellenten ist die Vielfalt groß. Auch Überflieger oder Vögel in den Uferbereichen wie Grau- und Silberreiher, verschiedene Möwenarten oder Kiebitze bis hin zum Seeadler werden erfasst. Und Kraniche.

Ranger suchen gezielt nach Kranichen

Die Vögel des Glücks sind zusammen mit der Flussseeschwalbe in diesem Jahr ein Monitoringschwerpunkt des fünfköpfigen Naturwachtteams. Da Flächen im Naturpark Uckermärkische Seen auch ein Teil der international ausgewiesenen Vogelschutzgebiete sind, werden das Vorkommen der Schutzgüter, etwa des Kranichs, „überprüft“. Ebenfalls mit Ferngläsern ausgerüstet suchen die Ranger gezielt nach Kranichpaaren und damit nach möglichen Nestern.

Dabei geben Flugbeobachtungen am Morgen und auch tagsüber auf Äckern gesichtete Tiere bei der Nahrungssuche Aufschluss. Kraniche sind Bodenbrüter. Um ihre Eier und Küken vor Füchsen, Mardern und anderen Beutegreifern möglichst gut zu schützen, errichten die bis zu 1,30 Meter großen Schreitvögel ihre Nester zumeist inmitten flacher Gewässer. Auch wenn das letzte halbe Jahr viel Regen brachte, sind aufgrund der vergangenen extrem trockenen Jahre (2018–2020) einige ehemalige Brutgebiete trocken gefallen. Die Gelege wurden in der Folge zur leichten Beute.

Von MAZonline