Oberhavel: Schieneninfrastruktur soll ausgebaut werden

Oberhavel

Mehr Investitionen und Planungskapazitäten für den Ausbau der Schieneninfrastruktur – das fordern die Regierungsfraktionen SPD, CDU und Bündnis90/Die Grünen im Landtag Brandenburg. Im Mittelpunkt der Debatte steht das Infrastrukturvorhaben i2030, welches acht Teilprojekte in ganz Brandenburg umfasst und mit geschätzten 5 bis 6 Milliarden Euro aktuell das wichtigste Investitionsvorhaben im Verkehrsbereich der Länder Berlin und Brandenburg darstellt – auch für Oberhavel.

Die CDU-Landtagsabgeordnete Nicole Walter-Mundt zeigt sich nach dem heutigen Beschluss im Landtag Brandenburg optimistisch, dass in den nächsten Jahren auch sichtbare Fortschritte im Regional- und S-Bahnverkehr in Oberhavel erreicht werden können. Denn neben dem zweigleisigen Ausbau auf der S-Bahnlinie S1, der den 10-Minutentakt ermöglichen soll, gehört auch die Verlängerung der S-Bahn nach Velten zu dem Paket. „Hier muss der Fortschritt künftig weitaus schneller und zügiger voranschreiten, sagt die CDU-Politikerin. „Dazu bedarf es vor allem mehr Planungskapazitäten bei der Deutschen Bahn und auch ein größeres Engagement vonseiten des Bundes, der sich wohl künftig finanziell weitaus stärker mit einbringen muss“, so Walter-Mundt.

Projekte müssen priorisiert werden

Im Regionalverkehr verweist die infrastrukturpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion zudem auf die Reaktivierung der Heidekrautbahn, den Bahnhofsumbau in Birkenwerder sowie den Prignitzexpress (RE6). „Nach Abschluss aller Maßnahmen sollen die vielen Pendlerinnen und Pendler aus unserer Region mit einem attraktiven Takt und modernen Bahnen bis nach Berlin Gesundbrunnen durchfahren können. Es wird allerdings auch Priorisierungen geben müssen und manch ein Projekt erst weit nach 2030 fertig sein. Das gehört leider zur Wahrheit dazu, auch wenn ich mir etwas anderes Wünschen würde“, ergänzt Walter-Mundt mit Blick auf die hohen Erwartungen, die mit dem Projekt i2030 überall im Land verbunden sind.

Im Oktober 2017 wurde eine „Rahmenvereinbarung über das Entwicklungskonzept für die Infrastruktur des Schienenverkehrs in Berlin und Brandenburg – i2030“ abgeschlossen. Das Vorhaben umfasst acht Teilprojekte, wobei sieben sich auf das Land Brandenburg auswirken. 35 Maßnahmen sind allein für die Weiterentwicklung und Engpassbeseitigung im Bereich der S-Bahn vorgesehen. Während 1997 noch 264 Millionen Fahrgäste im Jahr die S-Bahn nutzten, waren es 2018 schon 478 Millionen. Nutzer. Im Regionalverkehr stiegen die Fahrgastzahlen von 32 Millionen. 1997 auf 87,7 Millionen. im Jahr 2018.

Zeitachse soll vorgelegt werden

Der bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Thomas von Gizycki sagt dazu: „Brandenburg hat im Rahmen von i2030 gemeinsam mit Berlin und dem Bund bereits bedeutende Infrastrukturprojekte auch in Oberhavel angeschoben. Dennoch fehlt bisher ein konkreter Zeitplan. Die Koalitionsfraktionen haben nun in dem Antrag die Landesregierung aufgefordert, bis zum Jahresende eine Zeitachse für die Umsetzung aller i2030-Einzelprojekte vorzulegen. Dabei sollen auch Zwischenschritte aufgezeigt werden. Dann wissen wir endlich, wann die Heidekrautbahn ins Mühlenbecker Land fahren soll, wann der Regionalbahnhof in Birkenwerder ausgebaut werden soll und wann die S-Bahn nach Velten fahren soll. Wir fordern aber auch jetzt schon die Landesregierung auf, alle Möglichkeiten zur Beschleunigung zu prüfen und zu nutzen.“

Von MAZonline