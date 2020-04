Schrittweise Rückkehr in die Normalität

Oranienburg

Das gesellschaftliche Leben soll auch im Landkreis Oberhavel schrittweise wieder hochgefahren werden. „Sehr gering steigende Fallzahlen“ vermeldete Landrat Ludger Weskamp ( SPD) während einer Pressekonferenz am Freitagabend. Aktuell habe das Gesundheitsamt 173 Corona-Infizierte registriert. Die Zahl der Genesenen bewege sich im selben Bereich. Weskamp bezeichnete dies als „positive Entwicklung“ und „Erfolg“, der den Einwohnern zu verdanken sei.

Corona-Reihenuntersuchung in Gemeinschaftsunterkunft

Die Zahl der Infizierten könnte allerdings in den nächsten Tagen sprunghaft ansteigen: In der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Stolpe gab es am Freitag eine Reihenuntersuchung auf das Coronavirus. Diese Maßnahme sei angesetzt worden, nachdem ein Mitarbeiter des Reinigungspersonals positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sei, informierte Matthias Kahl, Dezernent für Arbeit und Soziales. Bei allen 210 Bewohnern sei ein Abstrich gemacht worden. Die Laborergebnisse würden Anfang nächster Woche erwartet, sagte Dezernent Matthias Rink, Leiter des Verwaltungsstabes.

Zusätzlicher Klassenzug am Runge und in Mühlenbeck

Für das Schuljahr 2020/21 wird der Landkreis Oberhavel an zwei weiterführenden Schulen jeweils einen zusätzlichen Klassenzug einrichten. So wird die Klassenstufe 7 am F.-F.-Runge-Gymnasium in Oranienburg voraussichtlich fünfzügig gebildet und geführt werden, die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule in Mühlenbeck wird siebenzügig laufen. Wie aktuell üblich, sei dazu eine Eilentscheidung herbeigeführt worden, informierte Landrat Weskamp. Dazu habe es eine Telefonkonferenz mit dem Bildungsausschuss des Kreistages gegeben. Der nächste Kreisausschuss werde erst wieder am 18. Mai im Kreistagssaal tagen, der Kreistag dann wieder am 27. Mai, allerdings in der neuen Aula der Torhorst-Gesamtschule als aktuell größtem verfügbaren Raum.

Erweiterte Kita-Notbetreuung ab 27. April

Die bislang geltenden Kitaregelungen würden in der 17. Kalenderwoche (20. bis 26. April) beibehalten. Es bleibe bei der aktuellen Kindernotbetreuung. Ab dem 27. April gelte die Ein-Elternteil-Regelung. Das bedeutet, dass eine Notfallbetreuung auch dann ermöglicht wird, wenn nur ein Elternteil in den bereits festgelegten systemrelevanten Bereichen arbeitet. Eine Notfallbetreuung soll außerdem für Alleinerziehende ermöglicht werden – unabhängig von einer Tätigkeit in den kritischen Bereichen. Außerdem in Fällen, bei denen das Kindswohl gefährdet sein könnte. Aktuell lägen 235 Neuanträge vor, die gerade bearbeitet werden, informierte Matthias Kahl. Ab Montag würden die Bescheide erteilt. Im Moment würden 14 Prozent der Kita-Kinder im Landkreis über die Notbetreuung versorgt.

Abi-Prüfungen laufen wie geplant

Wie geplant könnten ab Montag, 20. April, im gesamten Landkreis die Abiturprüfungen anlaufen. Rund 1940 Abiturienten würden über einen Zeitraum von knapp drei Wochen daran teilnehmen. „Wir haben alle Vorkehrungen getroffen, organisatorisch sowie hygienisch, damit die Prüfungen ohne größere Probleme vonstatten gehen können“, versichert Matthias Kahl.

Seitens des Landes werde der Schulbetrieb ab dem 27. April schrittweise in die Normalität zurückgeführt. Dies betreffe zunächst die Abschlussjahrgänge, also die Klassenstufen 6, 9 und 11 sowie an den Oberstufenzentren und Gesamtschulen die 12. Klassen. Für alle anderen gelte: Bis zu den Sommerferien wird kein regulärer Unterricht möglich sein, so Kahl.

Landrat empfiehlt Gebrauch von „Alltagsmasken“

Ludger Weskamp empfahl dringend den Gebrauch sogenannter Alltagsmasken in der Öffentlichkeit, insbesondere im ÖPNV. „Bleiben Sie sich nah, aber halten Sie abstand“, sagte er.

Von Helge Treichel