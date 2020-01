Schülerprojekt: 41 Märkische Blickwinkel

Liebenberg

„Mein Ort“, „Opas Geschichten“, „Die Verbundenheit“ oder „Die umarmenden Bäume“ – an Fantasie mangelt es dem Nachwuchs nicht. Zumindest nicht den 12- bis 16-jährigen Schülern, die beim „Hidden Places“-Fotowettbewerb der DKB-Stiftung für gesellschaftliches Engagement auf Schloss und Gut Liebenberg mitgemacht haben. Am Mittwoch wurde das Projekt mit einer Preisverleihung abgeschlossen.

Im vergangenen Jahr startete die Aktion mit vier Schulen, nachdem eine Art Generalprobe mit einer Einrichtung bereits 2018 absolviert worden war, wie Ulrike Eichentopf, Leiterin des Kunst- und Kulturbereiches der Stiftung, erklärte. 2019 gingen Schüler der Klassen sechs bis zehn auf Fotopirsch. Oberhavels Vertreter kamen von der Werner-von-Siemens-Schule Gransee und der Libertasschule Löwenberg. Aus Ostprignitz-Ruppin waren Schüler der Oberschule „Am Rhin“ mit dabei, aus dem Barnim die der Johann-Wolfgang-von-Goethe-Schule Eberswalde.

Nach einer grundlegenden Einweisung in die Fotografie zogen sie im vergangenen Sommer los. Es galt nicht nur, das richtige Motiv zu finden, erklärte Katrin Karras, Fotografin aus Grüneberg, die das Projekt als Fachfrau begleitete. Sondern auch, es mit dem richtigen Fokus ins richtige Licht zu setzen. Dies, so ihr Fazit, sei allen gelungen.

Viele Gäste waren gekommen. Quelle: Uwe Halling

Empfindsam und empathisch seien viele der Aufnahmen gewesen, die sie zu sehen bekam. Entstanden in den Morgen- oder Abendstunden an ganz banalen Orten wie der eigenen Schule, einem verlassenen Gebäude auf dem täglichen Weg, an Gewässern oder einem Bundeswehrgelände. Manche zog es aber auch an abseits gelegene Stellen, die sie durch den Sucher der Fotoapparate betrachteten.

Insgesamt 615 Bilder reichten die 41 jugendlichen Teilnehmer ein. Ihre „41 Blickwinkel“ – so ist das anlässlich des Projektes gedruckte Fotobuch überschrieben – zeigen junge Perspektiven im ländlichen Raum. Fotografiert allerdings haben sie viel mehr. Aber auch dies sei Teil der Aufgabe gewesen. Aus einer Bilderstrecke von 50 oder 60 Aufnahmen zunächst 15 auswählen. Davon blieben dann die fünf übrig, mit denen jeder der 41 Schüler im Fotobuch vertreten ist. Und eine Aufnahme wurde für die Auslosung zur besten Aufnahme eingereicht.

Den ersten Preis, einen Gutschein für einen Fotoworkshop, sprach die Jury Michelle Fronzek von der „Am Rhin“-Schule aus Eberswalde zu. Für Oberhavel hielt Mats Schuldt aus Bergsdorf die Fahnen hoch. Er besucht die Granseer Werner-von-Siemens-Schule und freute sich über den zweiten Preis und einen LED-Beamer. Den dritten Preis, ein Foto-Filterset, überreichte Ulrike Eichentopf an Jona Giese.

Sie reiste, da sie zwischenzeitlich umgezogen war, extra aus Sachsen-Anhalt an. Und konnte noch mehr mitnehmen. Denn neben dem drittschönsten Einzelmotiv hatte sie die beste Bilderstrecke eingereicht. Dafür gab es ein Stativ obendrauf.

Mats Schuldt aus Bergsdorf (Werner-von-Siemens-Schule) landete auf dem 2. Platz. Quelle: Uwe Halling

Dass die Foto-Aktion nicht nur den Schülern Spaß – und das ist an den Bildern zu sehen – gemacht hat, zeigte sich zum Ende der gestrigen Abschlussveranstaltung. Denn ninicht nur für die Gewinner und alle Teilnehmer gab es Urkunden und druckfrische Fotobücher. Ausdrücklichen Dank, begleitet von bunten Blumensträußen, richtete Reinhard Witzlau, Leiter der Granseer Einrichtung, an Ulrike Eichentopf und Katrin Karras. „Wir würden uns auf weitere Projekte freuen“, bekräftigte er.

Auf eine Fortsetzung wollte sich die Kulturleiterin der DKB-Stiftung allerdings noch nicht festlegen. Vielleicht, weil momentan noch Interessenten für dieses Projekt fehlen, zu dem neben allen genannten auch einige der Liebenberger DKB-Tischler gehörten. Sie fertigten mit den Schülern die beleuchteten Fotoboxen, die den Aufnahmen zur richtigen Wirkung verhelfen. Wahrscheinlich deshalb heißt es auf der letzten Seite des Fotobuches: „Wir bringen Hidden Places an Ihre Schule!“ Weitere Informationen zum Thema gibt es bei Ulrike Eichentopf, zu erreichen telefonisch über 033094/700 466 oder auf www.dkb-stiftung.de. Und wer praktisches Anschauungsmaterial möchte: Die Fotoboxen werden künftig in den genannten Schulen zu sehen sein.

Von Björn Bethe