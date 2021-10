Oberhavel: Schweinepest rückt näher – Jäger schießen derzeit weniger Wildschweine

Oberhavel

„Es ist keine Frage mehr ob, sondern wann die Afrikanische Schweinepest (ASP) unseren Landkreis erreichen wird“, sagt Egmont Hamelow, Dezernent für Bauen, Wirtschaft und Umwelt in der Oberhaveler Landkreisverwaltung. Die Seuche breitet sich weiter aus. Aktuell sind in Brandenburg mehrere Landkreise, zuletzt auch die an Oberhavel grenzenden Regionen Barnim und Uckermark, betroffen. „Die Situation in Brandenburg im Hinblick auf die Afrikanische Schweinepest (ASP) hat sich in den vergangen Monaten deutlich verschärft.“

Unter anderem wegen der Coronapandemie und dem stark eingebrochenen Absatzmarkt für Schwarzwild wurden in diesem Jahr laut Landkreis aber deutlich weniger Wildschweine geschossen, als noch in den Vorjahren. Bislang sind etwa 2600 Proben von Jägerinnen und Jägern zur Untersuchung auf Trichinen (Pflichttest) eingereicht. In den Vorjahren sei dagegen eine kontinuierliche Erhöhung der Jagdstrecke zu verzeichnen.

Landkreis will Seuchengefahr reduzieren

Die Gebührenübernahme für die Trichinenschau durch den Landkreis Oberhavel wird deshalb auch im Jahr 2022 fortgesetzt. In der Haushaltsplanung ist dies berücksichtigt. Grund: Bevor ein Wildschwein für den menschlichen Verzehr freigegeben werden kann, ist eine abschließende amtliche Untersuchung auf Trichinen zwingend vorgeschrieben. Trichinen sind für den Menschen gefährliche Parasiten, die durch den Verzehr von Wildschweinfleisch übertragen werden können. Die Übernahme der Kosten soll ein Anreiz für Jäger sein, mehr Schwarzwild zu schießen.

Für die Trichinenuntersuchung wäre regulär eine Gebühr von 9,82 Euro zu entrichten. Vor dem Hintergrund des hohen Risikos des Ausbruchs der ASP senke die Reduzierung des Schwarzwildbestandes das Risiko eines möglichen Ausbruchs. Um die Jägerinnen und Jäger dabei zu unterstützen, hat der Landkreis seit 2018 die anfallenden Kosten für die Trichinenuntersuchung von in Oberhavel erlegten Wildschweinen übernommen.

Kostenübernahme wird von den Jägern begrüßt

„Im Falle eines Ausbruchs der ASP in Oberhavel ist der Landkreis auf die Unterstützung der Jägerinnen und Jäger in Oberhavel bei der Seuchenbekämpfung angewiesen. Die Übernahme der Kosten für die Trichinenproben als Anreiz zu weiteren Unterstützungs-und Hegeleistungen ist in der momentanen Situation enorm wichtig. Sie erzeugt unter der Jägerschaft eine sehr positive Resonanz und schafft zugleich die Basis für eine gemeinsame Strategie im Kampf gegen die Afrikanische Schweinepest“, betont Egmont Hamelow.

Der Landkreis Oberhavel hat für die Trichinenuntersuchung im Jahr 2021 –inklusive notwendiger Kurierfahrten –bislang rund 63.000 Euro investiert. Davon sind 26.000 Euro übernommene Gebühren. Die ASP führt sowohl bei Haus- als auch bei Wildschweinen zu einer schweren Erkrankung, die fast immer tödlich ist. Verursacht wird die Erkrankung durch ein Virus. Die Afrikanische Schweinepest ist anzeigepflichtig.

Afrikanische Schweinepest wohl für den Menschen ungefährlich

Da eine Ansteckung vornehmlich über Blut, bluthaltige Flüssigkeiten und bluthaltige Gewebe erfolgt, breitet sich die Infektion oftmals nur sehr langsam aus. Dabei reichen jedoch sehr geringe Blutmengen für eine Ansteckung aus. Für Menschen und Haustiere ist die ASP nach aktuellem Erkenntnisstand nicht gefährlich. Selbst der Verzehr infizierten Schweinefleisches birgt kein gesundheitliches Risiko. Allerdings bringt der Ausbruch in Deutschland, darunter auch in Brandenburg, schon jetzt einen hohen wirtschaftlichen Schaden mit sich, da ein Exportstopp auf Schweinefleisch in den betroffenen Gebieten verhängt wurde.

Trichinen dagegen können für den Menschen gefährlich werden. Trichinen sind kleine Fadenwürmer, die in der Skelettmuskulatur von Säugetieren, Vögeln und Reptilien leben. Die Übertragung auf einen neuen Wirt –so auch auf den Menschen –erfolgt ausschließlich durch den Verzehr von rohem oder ungenügend durcherhitztem Fleisch sowie daraus hergestellten Produkten wie Rohwurst oder Rohschinken, welche die infektionsfähigen Muskellarven enthalten. Die Infektionskrankheit Trichinellose ist eine weltweit vorkommende, vom Tier auf den Menschen übertragbare Erkrankung.

Probenabnahme nur durch geschultes Personal

Die Parasiten können auch für den Menschen lebensgefährlich werden und wurden 2018 erstmalig seit vielen Jahren wieder in Schwarzwildbeständen in der Region festgestellt. Das Veterinäramt des Landkreises weist noch einmal eindringlich auf die Notwendigkeit der Trichinenuntersuchung bei Hausschweinen, Schwarzwild und anderen Wildtierarten, die Träger von Trichinen sein können (zum Beispiel Dachs oder Sumpfbiber) hin.

Die Probenahme darf nur durch geschulte und zu diesem Zweck beauftragte Personen erfolgen. Die Tierkörper dürfen vor Abschluss der amtlichen Untersuchung weder aus dem Landkreis gebracht noch zerlegt, verarbeitet oder an Endverbraucher abgegeben werden.

Veterinär-und Lebensmittelüberwachungsamt in Gransee, Karl-Marx-Platz 1, 16775 Gransee, Tel: 0172 5193667. Einwurf in einen 24 Stunden/7 Tage pro Woche zugänglichen Briefkasten

Veterinär-und Lebensmittelüberwachungsamt in Oranienburg, Bernauer Straße 57-59, 16515 Oranienburg. Einwurf in einen 24 Stunden/7 Tage pro Woche zugänglichen Briefkasten. Kuriertage sind Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag.

Von MAZonline