Oberhavel

Polizei, Feuerwehr und Notärzte hatten am Sonntag reichlich zu tun. Ein Unfall ereignete sich bei Stechlin auf der L 15 in Richtung Menz. Dabei war ein Autofahrer zu schnell unterwegs und geriet in der Kurve in den Gegenverkehr, wo er frontal mit einem VW Touran mit sechs Menschen an Bord zusammenstieß. Das Vorderrad des Unfallverursachers wurde dabei herausgerissen. Es gab insgesamt sieben Verletzte, darunter Kinder im Alter von drei, sieben und acht Jahren – sie kamen ins Krankenhaus nach Neuruppin.

Auf der B 167 bei Hammer in Richtung Zerpenschleuse indes fuhr am Sonntag ein Transporterfahrer offenbar aus Unachtsamkeit ungebremst in eine Daimlerfahrerin, die gerade abbiegen wollte. Er schob das Auto bis auf ein Feld neben der Fahrbahn. Die Frau und ihre 15-Jährige Tochter kamen mit Verletzungen ins Eberswalder Krankenhaus.

Von Marco Paetzel