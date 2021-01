Oberhavel: So lief die Silvesternacht für Feuerwehr und Polizei

Oberhavel

Die Rettungskräfte des Landkreises waren in der Silvesternacht trotz des Verkaufsverbotes für Pyrotechnik und den geltenden Bestimmungen zur Eindämmung der Coronapandemie weit von einer ruhigen Nacht entfernt. So verlor ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Dr.-Kurt-Schumacher-Straße in Oranienburg gegen 21 Uhr die Kontrolle über seinen Peugeot. Dabei beschädigte er ein geparktes Auto sowie mehrere Poller, bevor er sich im angrenzenden Straßengraben überschlug. Er verletzte sich dabei leicht und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte einen Wert von 1,89 Promille zustande. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein des 19-Jährigen sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit am Steuer ein. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1500 Euro beziffert.

Quelle: Steffi Fechner

Anzeige

Streit endet mit Schlägerei

In Zehdenick kam es in der Silvesternacht zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 17-Jährigen und einem Familienvater, der in einer Schlägerei endete. Wie die Polizei mitteilte hatte der Jugendliche während des Zündens von Silvesterraketen und Böllern mit diesen in Richtung der Familie geworfen, woraufhin ihn der Familienvater in einem Streitgespräch zur Rede stellte. In der anschließenden Schlägerei fiel dem 17-Jährigen auch noch eine Schreckschusspistole aus dem Rucksack. Im Anschluss flüchtete er noch vor Eintreffen der Polizei, konnte jedoch kurz darauf von Polizeibeamten aufgegriffen werden. Der Jugendliche war leicht alkoholisiert und wurde zu seinem erziehungsberechtigten Vater gebracht. Die Schreckschusswaffe wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Mit einem Böller die Hand zerstört

Am Abend des 31. Dezember verletzte sich ein 63-jähriger Mann aus Kremmen schwer an der Hand beim Hantieren mit so genannten „Polenböllern“. Er zündete diese unsachgemäß, so dass es eine Explosion unmittelbar an seiner Hand gab. Durch die Energie der Detonation wurde eine Hand des Mannes komplett zerstört und musste im Rahmen der ärztlichen Erstversorgung amputiert werden. Die verwendeten Böller sind in Deutschland nicht zugelassen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Die Einsatzkräfte aus Hohen Neuendorf mussten am Silvesterabend einen Brand löschen. (Archivbild) Quelle: Blaulichtreport Oberhavel

In der Nacht auf Neujahr geriet in Hohen Neuendorf eine Sitzgarnitur auf der Terrasse eines Einfamilienhauses in Brand. Zudem wurde die Fassade des Hauses beschädigt. Die Brandursache blieb unklar, allerdings kann insbesondere ein unsachgemäßer Umgang mit Pyrotechnik nicht ausgeschlossen werden. Das Feuer konnte durch Kameraden der Feuerwehren aus Hohen Neuendorf und Bergfelde schnell gelöscht werden, so dass eine weitere Beeinträchtigung des Wohnhauses verhindert wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen Fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Auch die Einbrecher nutzen die Silvesternacht

In der Silvesternacht gelangten unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Kellerfensters in ein Einfamilienhaus in Bötzow. Hier wurden augenscheinlich alle Räumlichkeiten betreten und durchsucht. Die Einbrecher erbeuteten schließlich einen Safe in dem sich Bargeld, Schmuck und weitere Wertgegenstände befanden. Beamte der Kriminalpolizei sicherten Spuren am Tatort und leiteten ein Strafverfahren wegen Besonders schweren Fall des Diebstahls ein. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Alkoholsünder aus dem Verkehr gezogen

Im Zeitraum von Mittwoch (30. Dezember) bis Freitag (1. Januar, 12 Uhr) stellten die Polizeibeamten der Polizeiinspektion insgesamt sechs Fahrzeugführer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol fuhren. Darunter befanden sich zwei Radfahrer. Den höchsten Wert mit 2,4 Promille, pustete ein 45 –jährige Autofahrer der den Bärenklauer Weg in Leegebruch befuhr, als er im Rahmen einer Verkehrskontrolle angehalten wurde.

Quelle: imago images/Jochen Tackimago images/Jochen Tack

Allen festgestellten Fahrern wurde zur Beweisführung eine Blutprobe entnommen. Den Autofahrern wurde zusätzlich der Führerschein abgenommen. Weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei geführt.

Von MAZonline