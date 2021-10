Oberhavel: So steht es um die Karneval-Saison 

Oberhavel

Im vergangenen Jahr machte die Coronapandemie nahezu alle Karnevalsveranstaltungen zunichte. Nun steht die fünfte Jahreszeit auch in Oberhavel wieder vor der Tür. Wie sieht es aus in de Karneval-Hochburg Oberhavel? MAZ fragte in den Vereinen nach.

Lehnitzer warten noch ab

Lehnitz: Beim Lehnitzer Karnevalsverein hat man die Hoffnung auf eine erfolgreiche Saison noch lange nicht aufgegeben. „Wir sind mittendrin im Trainingsbetrieb und bereiten uns auf die bevorstehende Karnevalssaison vor“, berichtet Anne Fünfhaus auf MAZ-Nachfrage. Allerdings sei auch in Lehnitz noch keine abschließende Entscheidung gefallen, wie und in welcher Form die Karnevalssaison ablaufen wird. „Wir sind aber voll motiviert und hoffen, dass es funktioniert. Das größte Problem ist natürlich weiterhin die Ungewissheit, die konkrete Planungen nicht zulässt“, so Fünfhaus abschließend.

Leegebrucher nicht im Festzelt

Leegebruch: In Leegebruch stellen die Narren vom Carneval Club Leegebruch (CCL) seit Juli ein Programm auf die Beine. „Wir haben natürlich immer die aktuelle Lage im Blick und versuchen, alles immer wieder neu zu beurteilen und abzuwägen, was geht und was nicht“, erklärt Nico Martin, Präsident des Carneval Club Leegebruch (CCL). Da spreche er für alle Karnevalsvereine der Region. „Alle stehen mit dem Rücken an der Wand und versuchen, das Bestmögliche für ihre Vereine herauszuholen. Die Hoffnung stirbt immer zuletzt“, so Nico Martin. Veranstaltungen werden, nicht wie in den vorherigen Jahren, im Festzelt im Germendorfer Gewerbegebiet stattfinden, sondern im Hennigsdorfer Stadtklubhaus, in der Veltener Ofenstadthalle und auf dem Leegebrucher Sportplatz. Einen Umzug wird es coronabedingt auch nicht geben, so der Präsident.

Keine Feier beim KCV

Hennigsdorf: Bei den Hennigsdorfer Narren vom Katholischen Carnevalsverein (KCV) steht schon fest, dass es in diesem Jahr keine Feierlichkeiten geben wird. Die Corona-Pandemie ist dabei nur einer von zwei Gründen, erklärt Danilo Pickmann vom KCV. „Würde alles normal sein, dann würde ich auf jeden Fall auf personelle Probleme stoßen, die nicht unerheblich sind“, so der Familienvater mit Blick auf die dünne personelle Lage. Mehr noch: „Ich bin mir sicher, dass der Karneval so wie er mal bei uns war, nicht mehr sein wird. Ob sich ein neues Konzept entwickelt, wird sich zeigen“, so Danilo Pickmann. Man habe schöne 30 Jahre gehabt, betont er.

Karneval Club Kremmen bereitet sich vor

Kremmen: „Wir bereiten uns vor“, sagte Reiko Meißner vom Karneval Club Kremmen am Mittwoch. „Wir proben ganz normal seit August.“ Am Dienstag habe es zudem die Genehmigung für den Rathaussturm gegeben. Er findet am Sonnabend, 13. November statt. Der kleine Umzug startet um 10.40 Uhr an der Museumsscheune. „Wir haben ein Hygienekonzept“, so der Vereinschef. Man halte Abstände. Wie es mit den Veranstaltungen vor Rosenmontag aussehe, stehe dagegen noch nicht fest. „Wenn ich die momentanen Zahlen sehe, wird mir schlecht“, sagte Reiko Meißner. Man wolle nun abwarten, wie die Auflagen im Winter seien.

Fürstenberger mit Rathaussturm

Fürstenberg: Zumindest den Rathaussturm lassen sich Fürstenbergs Karnevalisten nicht nehmen. Allerdings wird der Schlüssel zum Amtssitz nicht am 11. November, sondern am 13. November 2021 eingefordert. Die Absprachen mit Bürgermeister Robert Philipp seien getroffen, berichtet der Präsident des Fürstenberg Carnevals Club e. V., Sandro Große. Auch hier wurde in den vergangenen Wochen eifrig trainiert. Einiges davon soll vielleicht schon am 13. November gezeigt werden. „Wir überlegen, ob wir unsere Havelfunken mit einem kleinen Auftritt belohnen“, so Große. Training soll sich ja schließlich auch lohnen und weitere Möglichkeiten wird es in diesem Jahr wohl kaum geben. Die Fürstenberger bereiten sich momentan auf die Sitzungen im Februar vor, von Veranstaltungen im November habe man sich weitgehend verabschiedet. Es gebe einfach keine Planungssicherheit. Die Auflagen seien das Problem sowie der Umstand, dass nicht abzuschätzen sei, welche es dann geben werde. Und Prunksitzungen nur für jene, die in die sogenannte 2G-Regelung fallen, lehnt Große ab. Zum einen, weil nicht alle Mitglieder des Vereins geimpft seien, zum anderen, weil er niemanden ausschließen möchte. Andererseits: „Bei 3G kann man nicht tanzen. Die Leute gehen zum Karneval, um ein paar Stunden abzuschalten. Mit 3G guckt man das Programm an und lässt sich dann volllaufen. Das kann es auch nicht sein“, so Sandro Große. Er hofft auf die Politik, dass bis Februar wieder normale Feiern möglich sind. Und zwar ohne große Auflagen, deren Umsetzung kleine Vereine kaum alleine finanzieren können. „Es wird jetzt alles deutlich teurer. Wer kommt denn noch, wenn wir für den Eintritt 25 Euro nehmen müssen?“, fragt er sich.

Von MAZonline