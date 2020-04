Oberhavel

Mit dem Austreiben der neuen Blätter an den Eichen werden die Raupen des Eichenprozessionsspinners wieder aktiv. Die jungen Raupen ernähren sich hauptsächlich von den frisch ausgetriebenen Eichenblättern. Bei einem massiven Befall der Eichen kann es sogar zum Kahlfraß der Bäume kommen. Nach mehrjährigem Befall ist ein Absterben der Bäume möglich. Außerdem können die Härchen des Eichenprozessionsspinners beim Menschen allergische Reaktionen hervorrufen.

Aus den vorgenannten Gründen beabsichtigt der Landesbetrieb Straßenwesen, an einem geeigneten Tag im Zeitraum vom 27.April bis 15.Mai gezielte Maßnahmen gegen den Eichenprozessionsspinner bei betroffenen Bäumen an nachfolgend benannten Straßen durchzuführen. Die Ausbringung des Insektizids erfolgt ausschließlich vom Boden aus. Dabei kann es zu temporären Straßensperrungen im Bereich der Bekämpfungsmaßnahmen kommen. Sie werden gezielt an den Bundes- und Landesstraßen, an denen die befallenen Bäume stehen, durchgeführt: Im Bereich der Straßenmeisterei Nassenheide betrifft das die L 16, L 17, L 19, L 30, L 170, L 172, L 191, L 211, L 213 und B 273. Im Bereich der Straßenmeisterei Altlüdersdorf die B 96, B 109, B 167, L 15, L 21, L 22, L 213 und L 222.

Zum Einsatz kommt dabei das biologische Insektizid „Foray ES“. Dieses Insektizid ist ein in der Natur vorkommendes Bakterium, welches in aufbereiteter Form in einer wässrigen Lösung ausgebracht wird. Für andere Insekten und für den Menschen ist das Mittel nicht gefährlich.

Spezialisierte Fachfirmen nehmen im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen die Bekämpfung - in Abhängigkeit vom Wetter - vor.

