Oranienburg

Statt des obligatorischen Konfettiregens im Hennigsdorfer Stadtklubhaus gab es am gestrigen Freitagabend wie im vorigen Jahr virtuellen Applaus und die Glückwünsche am Bildschirm. Sebastian Morgner, Redaktionsleiter der Märkischen Allgemeinen in Oranienburg, verkündete via Facebook-Livestream die fünf Gewinner der Sportlerwahl 2021, zu der die MAZ und die Mittelbrandenburgische Sparkasse (MBS) in den vergangenen Wochen gemeinsam aufgerufen hatten.

1500 Euro für die Sieger

„Wir als Sparkasse vor Ort sind sehr froh, dass das sportliche Engagement in unserem Landkreis im vergangenen Jahr trotz der Einschränkungen durch die Pandemie nicht nachgelassen hat. Ich war gespannt auf den heutigen Tag und freue mich sehr über das Ergebnis der Abstimmung“, sagt MBS-Marktdirektor Olaf Neupert, der seine Grüße an die Sportlerinnen und Sportler per Videobotschaft übermittelte. Immerhin unterstützt die MBS die Wahl mit insgesamt 1500 Euro für die Sieger. Am Ende lag die Qual der Wahl aber bei den Leserinnen und Lesern der MAZ – rund 3300 Stimmen wurden für die insgesamt 25 Nominierten abgegeben und es entwickelte sich in einigen Kategorien ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen.

Aus der Babypause in die Aufstiegsrunde – und nun auch noch Sportlerin des Jahres: Volleyballerin Anika Zülow. Quelle: Robert Roeske

Die meisten Stimmen konnte Ruderer Mattes Schönherr auf sich vereinen, für den 975-mal abgestimmt wurde – ein Großteil davon per Online-Voting. Der Hohen Neuendorfer, der seit Jahren für den RC Potsdam an den Start geht, war 2021 bei der U23-Weltmeisterschaft in Racice (Tschechien) dabei. Im deutschen Achter kam der Oberhaveler zum Einsatz und holte sich zusammen mit dem Team den Bronzeplatz. Das Boot musste sich dabei nur den Teams aus Großbritannien und den USA geschlagen geben.

In der Kategorie Sportlerin überzeugte Volleyballerin Anika Zülow vom Drittligisten VSV Havel Oranienburg, die sich über 958 Stimmen freuen konnte. Die VSV-Kapitänin ist bereits seit 2015 im Verein, konnte mit der Mannschaft zwei Jahre später die Meisterschaft in der 3. Liga Nord feiern. Die ehemalige Bundesligaspielerin ist dem Verein weiterhin treu geblieben und führte das Team in der Saison 2021/22 souverän in die Aufstiegsrunde.

Riesenvorsprung für Leichtathletik-Talent Jasmin Kuehnast

Nur drei Stimmen weniger gab es im Endklassement für Nachwuchssportlerin Jasmin Kuehnast vom SC Potsdam, die in ihrer Kategorie dominierte und mit 405 Stimmen Vorsprung gewann. Die gebürtige Oranienburgerin überzeugte im vergangenen Jahr auf der Tartanbahn, krönte sich in Rostock zur Deutschen U18-Meisterin über die 800 Meter. Die in Leegebruch aufgewachsene Kuehnast benötigte für die doppelte Stadionrunde 2:11,60 Minuten. Ebenfalls mehr als 900 Stimmen bekam die Trainerin des Jahres. Über diesen Titel darf sich Anne Rückforth freuen, die die A-Juniorinnen des Oranienburger Handball-Clubs betreut und im Voting 911 Stimmen bekam. Dabei ist sie nicht nur als Trainerin für den Nachwuchs aktiv, sondern spielt selbst auch noch Fußball beim SV Friedrichsthal und Handball beim SV Eichstädt – wenn die 29-Jährige nicht wie aktuell verletzt ist.

Mannschaft des Jahres in Oberhavel: Volleyball-Zweitliga-Meister SV Lindow-Gransee. Quelle: Marius Böttcher

Im Ranking der Mannschaften hatte Volleyball-Zweitligist SV Lindow-Gransee die Nase vorn, setzte sich mit 787 Stimmen knapp gegen den Frauenfußball-Kreisligisten SV Friedrichsthal (749 Stimmen) durch. Nachdem die Coupons nun allesamt ausgezählt sind und die jeweiligen Sieger feststehen, gilt es auch in diesem Jahr wieder, sportlich zu überzeugen. Dann wartet 2023 schon die nächste Auszeichnungsveranstaltung – hoffentlich wieder mit einem Goldregen. Die Sieger hätten es sich verdient.

Von Matthias Schütt