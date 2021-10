Oberhavel

Der Blick auf die Spritpreise der Tankstellen in Oberhavel macht derzeit wenig Freude. Diesel war zuletzt so teuer wie noch nie, und auch Super-Benzin kratzt am Allzeithoch. „Mich ärgert das, weil es völlig unnötig ist. Aber wenn die Politik das entscheidet, dann ist es eben so“, sagt Udo Schreiber. Am Montagvormittag ist der Schildower mit seinem Auto an die Star-Tankstelle in der Berliner Straße in Velten gekommen. Dass die Preise tagsüber dann noch mal ansteigen, sei für ihn schlicht „Abzocke“. Beim Bezahlen am Tresen drinnen gibt es oft viel Unmut. „Manche denken schon, dass sie ihren Frust bei uns auslassen müssen“, sagt eine Mitarbeiterin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Viele würden aber auch verständnisvoll reagieren, immerhin könnten die Mitarbeiter ja nichts für die Preise. Es komme nun häufig vor, dass viele nur noch für kleine Beträge tanken würden. Am vergangenen Wochenende etwa ließ jemand nur Sprit im Wert von vier Euro in seinen Tank laufen. „Solche Kleckerbeträge sorgen natürlich dafür, dass wir zu tun haben“, erklärt die Mitarbeiterin der Veltener Tankstelle.

Ärger über die Inflation

Auch in Oranienburg hält sich das Verständnis für die stetig steigenden Preise an der Zapfsäule in Grenzen, wie Mandy Schulz berichtet, die seit 19 Jahren ihren Dienst in der Total-Tankstelle in der Saarlandstraße verrichtet. „Es ist mittlerweile echt krass, wie hoch die Preise für Kraftstoff sind und langsam ist das auch nicht mehr nachvollziehbar“, macht Schulz ihrem persönlichen Unmut Luft. Dabei sieht die Stationsleiterin auch das Gesamtbild. „Irgendwie erhöht sich momentan alles, die Preise steigen überall. Das ist langsam nicht mehr schön.“

Das Tankverhalten habe sich allerdings kaum verändert, trotz der hohen Preise. „Ich muss sagen, früher wurde mehr gemeckert über hohe Spritpreise. Natürlich runzeln viele Kunden die Stirn bei den Preisen, aber getankt wird dennoch wie zuvor. Und 99 Prozent der Kunden wissen auch, dass wir hier am Tresen nichts für die Preise können.“

Leute, die beruflich auch ihr Auto angewiesen sind, trifft es hart

Mit Verständnis reagiert HEM-Tankkunde Robert Bielenstein aus Hohen Neuendorf auf die aktuelle Preisentwicklung. „Der prozentuale Anteil der Spritpreise am Einkommen ist in etwa der selbe wie vor 20 Jahren“, sagt er. Und irgendwie müsse der Umstieg auf Elektromobilität ja gefördert werden.

Robert Bielenstein aus Hohen Neuendorf an der HEM-Tankstelle in Hohen Neuendorf. Quelle: Helge Treichel

Dieter Lokat (67) aus Nassenheide schaut als Tankstellenkunde mit Besorgnis auf die steigenden Spritpreise, ist er doch beruflich als Zeitungszusteller auf sein Auto angewiesen. „Ich bin als Springer in Oranienburg, Birkenwerder, Hohen Neuendorf aber auch Zehdenick unterwegs“, erzählt er. Durchschnittlich 300 bis 400 Kilometer pro Woche kommen so für die dienstlichen Fahrten zusammen, private Wege kommen noch dazu. „Einmal pro Woche muss ich tanken“, erklärt der 67-Jährige. Rund 45 Liter passen in den Tank – die steigenden Preise kosten ihn zwischen fünf und zehn Euro mehr pro Tankfüllung. „Das macht sich am Monatsende schon bemerkbar.“ Wirkliches Verständnis hat er für die explodierenden Spritkosten nicht. „Vor allem, wenn man sich mal vor Augen führt, welche Steuern die Benzinpreise eigentlich so in die Höhe treiben.“

„Manche tun so, als würden wir diese Preise machen.“

Was Kundenbeschwerden angeht, sagte Jaqueline Wieczorek, Stationsleiterin der Shell-Tankstelle am Kremmener Scheunenviertel: „Die letzten Tage ging es.“ Aber gerade auch am Wochenende habe es Beschwerden gegeben, und das, wo sonst gerade am Wochenende wenig über Preise gemeckert werde. „Wir können ja auch nur auf die Umstände hinweisen.“ Die Mitarbeitenden an der Tankstelle müssten „sich ganz doll zurückhalten.“ Beginne man eine Diskussion, dann komme es vor, dass die Leute ausfallend werden. „Manche tun so, als würden wir diese Preise machen.“ Dies sei aber überhaupt nicht so. An der Kasse in der Kremmener Tankstelle gehe eine Meldung über veränderte Preise ein, dann würden die auch gelten. Wirkliche Zwischenfälle mit Kunden habe es aber nicht gegeben. Zudem sagt Jaqueline Wieczorek, dass es im Jahre 2010 schon ähnliche Preise gegeben habe. Zudem seien am 1. Januar neun Cent für die CO2-Steuer auf den Benzinpreis dazugekommen.

Die meisten Kunden würden die Preissteigerungen stillschweigend hinnehmen, stellt Udo Heinz Theel von der Jet-Tankstelle in Birkenwerder fest. „Es ist wie immer, es wird nicht geschossen“, sagt er. Meckern würden nur die, die auch mit einem 99-Cent-Preis unzufrieden seien. Verärgert seien meist Ältere, ist an der HEM-Tankstelle in Hohen Neuendorf zu hören.

Der ÖPNV ist keine Alternative

„Das ist schon heftig, wie die Spritpreise in die Höhe geschossen sind“, sagt Mike Augner. Trotz dieser Preisexplosion, die übrigens auch in anderen Versorgungsbereichen zu beobachten sei, könne er sein Auto nicht stehen lassen. „Wer wie ich auf dem Land wohnt, hat oft keine andere Möglichkeit, als das Auto zu nutzen“, so der 55-Jährige, der aus Großmutz kommt und Krankentransporte fährt. Der Bus- und Bahnverkehr im ländlichen Raum sei in den meisten Regionen inzwischen derart ausgedünnt worden, dass der öffentliche Personennahverkehr keine annehmbare Alternative zum Auto darstelle. Darüber hinaus müssten viele Leute das Auto nutzen, um zu ihrem Arbeitsplatz zu gelangen und ihren Lebensunterhalt verdienen zu können.

