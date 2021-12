Oberhavel: Staffelstabübergabe an der Spitze des Regionalen Wachstumskerns

Oberhavel

Ines Hübner, die Veltener Bürgermeisterin, nimmt es mit Humor. Den Staffelstab gibt sie zum 1. Januar 2022 symbolisch an ihren Amtskollegen aus Oranienburg, Alexander Laesicke, weiter. Thomas Günther, Hausherr im Rathaus von Hennigsdorf, darf sich aber dennoch nicht ausruhen.

Denn gemeinsam will der Lenkungskreis, dem die drei Bürgermeister angehören, den Regionalen Wachstumskern Oranienburg-Hennigsdorf-Velten (RWK O-H-V) auch im neuen Jahr weiter voranbringen. Flankiert von der Steuerungsgruppe, der unter anderem auch Marketingfachleute und Wirtschaftsförderer aus den drei Städten angehören, steht einiges auf dem Arbeitsplan für 2022.

Schlagkräftiges Instrument in der täglichen Arbeit

Immer für ein Jahr übernimmt eines der drei Stadt-Oberhäupter die Führung. Auf Alexander Laesicke folgt im Jahr 2023 wieder Thomas Günther. Damit fungiert der Vorsitzende des Gremiums jeweils auch als Sprecher der kommunalen Arbeitsgemeinschaft.

Mit dem Koordinierungsbüro in Hennigsdorf, dem Projektleiter Gerald Zahn vorsteht, hat der RWK auch ein schlagkräftiges Instrument in der täglichen Arbeit parat. Das Werben um Fachkräfte für die Wirtschaft, Flächenmanagement, digitale Vernetzung und das Nutzen vorhandener Förderkulissen für Ansiedlungen und die gemeinsame Arbeit steht dabei ganz obenan.

Gewerbebetriebe informieren über Berufsfelder

Ein Höhepunkt für 2022 ist bereits in Arbeit. Am 13. Mai 2022 wollen sich von 16 bis 21 Uhr Betriebe aus Hennigsdorf und Velten präsentieren, ihre Werktore öffnen und in der Langen Nacht der Wirtschaft vor allem beim Nachwuchs punkten. Aber auch für Pendlerinnen und Pendler und alle anderen Interessierten gibt es dann viel Spannendes zu entdecken.

Die Gewerbebetriebe informieren über Berufsfelder und Produkte, Entwicklungen und ihre Pläne am Standort und machen im wahrsten Sinne von sich reden. Zahlreiche Firmen aus Velten und Hennigsdorf wollen unbedingt dabei sein. Wer sich beteiligen möchte, kann gern Kontakt zum RWK O-H-V unter Telefon 03302/5 08 30 80, per E-Mail unter infor@rwk-ohv.de aufnehmen.

Von MAZonline