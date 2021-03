Oberhavel: Tödliches Herpesvirus breitet sich von Spanien her unter Pferden aus

Oberhavel

Es ist ein herber Rückschlag: Gerade zeichnete sich ab, dass die von Corona-Einschränkungen betroffene Reitszene etwas aufatmen kann. Doch nun gibt es den Ausbruch einer Viruserkrankung in Spanien, die für Pferde lebensgefährlich ist. Mehrere deutsche Pferde fielen der Herpes-Variante EHV-1 nach einem Turnier im spanischen Valencia bereits zum Opfer. Dies hat Folgen für den Reitsport in Deutschland. Nach der Absage von internationalen Turnieren in zehn europäischen Ländern durch den Weltverband FEI zogen der nationale Verband FN und der Landesverband Reitsport Berlin-Brandenburg nach. Auch hier werden mindestens bis zum 28. März keine Turniere stattfinden können.

Für Julia Wheale, die mit ihrem Mann die Veltener Reitanlage „Zum alten Gutshof“ betreibt, ist das Virus ein Anlass zur Sorge. „Uns betrifft das aber noch nicht. Es ist zu weit weg, dazu gibt es dieses Herpes-Virus in jedem Jahr“, so Julia Wheale. Allerdings habe die Erkrankung geradezu biblische Ausmaße, weil so viele Pferde gestorben seien. Sie fürchtet, dass nun in Europa der Impfstoff knapp werde – und dann die Züchter keinen mehr bekämen. „Herpes kann im Körper auch unentdeckt bleiben und zu einem Fohlen-Abort, also einer Fehlgeburt, führen“, so die Veltenerin, die rund 50 Pferde auf ihrem Hof hat. Ihre Tiere seien allesamt geimpft, zudem würden sie den Freizeitreiterhof – bis auf Klinikfahrten – nur äußerst selten verlassen. „Jetzt einen Hof abzuriegeln, wäre mit Kanonen auf Spatzen schießen.“ Man könne nur bei neuen Pferden das Tier vorab impfen und es auf dem Ursprungs-Hof eine gewisse Zeit zur Quarantäne stehen lassen.

Gute Chancen, die Infektionskette zu unterbrechen

„Etwa 80 bis 90 Prozent der Pferde tragen diesen Virus in sich, ohne, dass etwas passiert“, schätzt Tobias Pfitzmann. Ab und zu, so der Züchter und Landwirt aus Linde, könne es dann aber auch mal zu einem Ausbruch der Krankheit kommen. Das passiere seines Wissens nach jedes Jahr, aber meistens nicht in größerem Umfang und mit schwerwiegenden Folgen. Momentan trete offensichtlich eine besonders aggressive Virus-Variante auf. Es bestehe aber seiner Meinung kein Grund zur Panik. Er habe noch nicht gehört, dass sich das Virus bereits in Deutschland ausgebreitet habe. Erkrankt seien wohl Pferde, die an einem Turnier außerhalb Deutschlands teilgenommen hätten. Dort sei einfach viel zu spät auf den Ausbruch des Virus reagiert worden. Zu dieser Zeit waren die beteiligten Tiere bereits längst wieder auf dem Weg in ihre Heimatländer beziehungsweise dort angekommen.

So lange es keine Kontakte zu anderen Artgenossen gebe, bestünden gute Chancen, die Infektionskette wirksam zu unterbrechen. Besonders folgenschwer sei das Virus vor allem für Stuten. Er schätze, so sagt der Züchter, dass die Stuten jedes Jahr etwa acht bis zehn Prozent ihrer Fohlen aufgrund der Folgen dieses Virus verlieren.

Auch in Gutengermendorf ist man entspannt

Zunächst seien jetzt erstmal Zucht- und Turnierveranstaltungen bis Ende März abgesagt worden, um kein unnötiges Risiko einzugehen. Das, so Tobias Pfitzmann, halte er für richtig. Anschließend müsse man sehen, wob sich das Virus weiter verbreitet hat.

Entspannt ist aus Claudia Pigorsch von der Ponyfarm in Gutengermendorf. „Unsere Pferde verlassen den heimischen Hof nicht“, sagt sie. Folglich gebe es keine Gefahr der Ansteckung. Zudem würden Pferde, die an Turnieren teilnehmen, stets gegen das Virus geimpft. Schön fände sie es, wenn es endlich wieder erlaubt werde, das die Höfe Reitgäste empfangen. „Dann würde ich sofort wieder öffnen und zum Reiten bitten“ sagt Claudia Pigorsch. Der Glaube daran, dass das schnell gehen könnte, wolle sich aber bei allerdings noch nicht so recht einstellen. „Schade!“

„Das Virus ist in der Tat hochansteckend und nicht auf die leichte Schulter zu nehmen“, sagt Gabriele Haubner. Sie betreibt einen Reiterhof in Kappe und ist extra per E-Mail vom Landesverband der Reiter und auch von der Reiterlichen Vereinigung gewarnt worden. Derzeit sollten zum Beispiel keine fremden Reiter auf den Hof gelassen werden. Ein wichtiger Hinweise, so findet sie, gebe es doch auch bei ihr Leute, die nicht nur in Kappe reiten. „Ich“, so Gabriele Haubner am Donnerstag, „nehme momentan keine fremden Pferde auf und lasse auch keine Wanderreiter zu mir.“

Das Virus könne auch auf den Menschen übertragen werden

Auch betriebsfremde Personen, so die Betreiberin des Reiterhofes aus Kappe, sollten derzeit nicht auf die Reiterhöfe gelassen werden, denn das Virus könne wohl auch vom Menschen auf Tiere übertragen werden. Der Hufschmied, den sie am Donnerstag bei sich hatte, habe jedenfalls versichert, dass er sich gegenwärtig immer erst umziehe, wenn er von einem auf einen anderen Hof kommt, um seiner Arbeit nachzugehen. Ganz besonders tragisch findet es Gabriele Haubner, dass der Nachwuchs von tragende Stuten, die an dem Virus erkrankt sind, kaum eine Überlebenschance habe.

Auf dem Reiterhof Sandig in Germendorf steht man der Situation noch sehr gelassen gegenüber. „Wir haben fast ausschließlich Pensionspferde bei uns, da müssen wir natürlich bei Neuaufnahmen schauen woher sie kommen“, erklärt Geschäftsführerin Nadja Gerken. Sollten Schutzmaßnahmen beschlossen werden, so hofft man in Germendorf auf rechtzeitige Informationen von Seiten des Veterinäramtes Oberhavel. „Dann richten wir uns natürlich danach.“ Zudem habe man keine Reiter auf dem Hof, die aktiv am Turniersport teilnehmen. „Bei uns sind es eigentlich alles Freizeitreiter“, sagt sie. Wer aber zu Turnieren fahre müsse sich natürlich vorab informieren.

Von MAZonlinek