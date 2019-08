Oberhavel

Welches Konzert beginnt schon pünktlich? Die Schatten der Menschen an der Bushaltestelle am Oranienburger Bahnhofs-Vorplatz sind lang am vergangenen Freitag. Aus 1,60 Meter Körperlänge macht die tief über dem Postgebäude stehende Sonne Riesen von fast vier Metern. Punkt 18 Uhr fährt der 824 ein – und wieder los. Es ist der normale Linienbus. Aber auf den warten viele nicht, die hier stehen. Sie wollen den Partybus. Und der hat Verspätung.

Zum Buskonzert hat die Oberhavel Verkehrsgesellschaft an diesem Abend geladen. Mit dabei: die Duos Pat & Bell, Koppy und Paste und Solokünstler wie Rapper Exzellent und Songwriter Dimes. Im vergangenen Jahr hatte das Konzept Premiere, am Freitag gab es die Fortsetzung. Nicht mit so vielen Gästen, wie erhofft. Aber der eigentliche Termin eine Woche vorher habe aufgrund der Hochzeit eines gemeinsamen Freundes nicht gepasst, erzählt Markus, wie Exzellent mit bürgerlichem Vornamen heißt. „Schön, dass ihr da seid“, begrüßt er die mitfahrenden Fans, als sich der Sonderbus in Bewegung setzt.

Acht Musiker saßen mit im Bus

Der Stimmung im „Schlenki“ tut das keinen Abbruch. Im Gegenteil. Die Musiker – insgesamt sind acht mit dabei – versammeln sich in der Mitte, spielen auf ihren Gitarren oder rappen zum Beat der mitgebrachten Box. „Machen wir halt Lagerfeuer-Style“, meint Dimes, während der Wald zwischen Germendorf und Velten an den Scheiben des Busses vorbei rauscht.

Das Buskonzert Oberhavel war wieder gut besucht. Quelle: Björn Bethe

„Schön warm“ kommentiert er schmunzelnd den ersten Schluck vom Biermixgetränk nach seinem Auftritt. Die Rhythmen wechseln sich ab wie die Songtexte. Manchmal scheint es, als währe die Fahrtroute auf die Texte abgestimmt. „Sie sagen, du hast einen besseren verdient“. Die Geschichte vom besser gestellten Mädchen und ihrem Habenichts als Freund wird nie zu alt. Auch nicht, während der 824 Leegebrucher Einfamilienhäuser passiert.

Auch normale Fahrgäste steigen zu

Aber nicht nur Neues wird zu Gehör gebracht. Koppi und Paste schmettern Nina Hagens Uralt-Hit „Du hast den Farbfilm vergessen“ und der ganze Bus singt mit. Der ganze Bus, dass sind längst nicht mehr nur die in Oranienburg eingestiegenen Fans. Auch „normale“ Passagiere sind dazugekommen. Manche setzen sich und nehmen zunächst keine Notiz vom Treiben im hinteren Teil des „Schlenkis“. Denken vielleicht, dass ein paar Kids per mobiler Box „Mucke“ hören. Spätestens, als Markus aka „Exzellent“ zwischen den Haltestangen an der Busdecke hängt oder an Haltestellen laut aus der offenen Tür rappt, drehen sich die Köpfe aber.

Für die Künstler ist das Konzert eine tolle Plattform. Quelle: Björn Bethe

„Dit sind keene Schaulustijen. Aber die können wir trotzdem unterhalten“, heißt es dann von den Musikern. Zur Freude der mitfahrenden Passagiere wurde das „brennt den Bus ab“ dann aber nicht in die Tat umgesetzt. Nach einem Blick aufs Hennigsdorfer Stadtfest macht sich der 824 wieder auf den Weg zurück. Es war ein gelungener Abend, wird „Exzellent“, wieder in Oranienburg am Bahnhof angekommen, bilanzieren. Auch, wenn durch das Stadtfest in Hennigsdorf und andere Veranstaltungen vielleicht ein paar Leute gefehlt haben: Die Stimmung sei wichtiger als die pure Anzahl der Leute. Nach dem Auftakt im vergangenen Jahr hätten sich die Kontakte untereinander intensiviert, erzählen die Musiker. Egal ob Sprechgesang oder melancholische Gitarrenklänge – „die Chemie stimmt“, sagen etwa Pat und Bell. Und freuen sich schon auf die Forsetzung 2020. Und wie es sich gehört, wurde am Ende der Tour auch dem Busfahrer gedankt – musikalisch, versteht sich.

Von Björn Bethe