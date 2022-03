Oberhavel: Verzögerung bei Trichinen-Untersuchung durch Feiertag in Berlin

Oberhavel

Aufgrund des Feiertags zum Internationalen Frauentag in Berlin am Dienstag, 8. März,untersucht das Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB) an diesem Tag keine Trichinenproben und die Wartezeiten für deren Freigabe verlängern sich. Darüber informiert das Veterinär-und Lebensmittelüberwachungsamt (VLÜA) des Landkreises Oberhavel.

Die Proben von Haus-und Wildschweinen können zwar auch an diesem Tag in die Briefkästen des VLÜA eingeworfen werden, sie werden jedoch erst am Mittwoch, 9. März, per Kurier ins LLBB zur Untersuchung gesandt. Für alle gewerblichen Proben sowie für alle Proben von Hausschlachtungen gilt: Wenn diese bis Mittwoch, 9. März, 9 Uhr im VLÜA eingereicht werden, wird noch am selben Tag ein Befund erstellt.

Termine für abgegeben Trichinen-Proben

Proben, die am Montag, 7. März, bis 9 Uhr eingereicht werden, sind von der Verzögerung nicht betroffen. Der für die Probennahme verantwortliche Fleischbeschautierarzt teilt den Verfügungsberechtigten das Ergebnis wie gewohnt mit.

Für alle Proben von privat erlegtem Schwarzwild gilt: Wenn sie bis zum Mittwoch, 9. März, 9 Uhr im VLÜA eingegangen sind, liegen dem Amt spätestens am Donnerstag, 10. März, um 17 Uhr die Ergebnisse vor. Für am Montag, 7. März, durch das VLÜA fristgerecht im Landeslabor eingereichte Proben liegen die Ergebnisse bis spätestens Mittwoch, 9. März,vor.

Die Verfügungsberechtigten der privat erlegten Stücke Schwarzwild können, wie gewohnt, telefonisch den Untersuchungsstatus im VLÜA erfragen und sich im Fall eines zufriedenstellenden Untersuchungsergebnisses telefonisch die Freigabe vorab erteilen lassen (Hotline: 0172/5 19 36 67, montags bis freitags jeweils zwischen 17 und 18 Uhr).

