Oberhavel: Vorsicht vor betrügerischen SMS-Nachrichten!

Oberhavel

Im Landkreis Oberhavel mehren sich derzeit die Hinweise auf eine neue Betrugsmasche per SMS – dem so genannten „Smishing.“ Dabei wird eine Kurznachricht verschickt, bei der es vorgeblich um eine Lieferankündigung oder Paket-Nachverfolgung geht. „Ihr paket wird heute zum Absender zuruckgesendet. Letzte Moglichkeit es abzuholen“ oder „Paketzustellung Ihrer Lieferung nicht moglich“, steht dort etwa in fehlerbehaftetem Deutsch. Einige Nutzer berichten davon, dass auch ihre Namen oder Spitznamen in den SMS genannt werden.

Klick auf den Link kann böse Folgen haben

Am Ende der Nachricht befindet sich dann ein Link, den der Betroffene anklicken soll. Dies könnte jedoch unangenehme Folgen haben: Zum einen besteht die Möglichkeit, dass dadurch Schadsoftware auf dem Handy installiert wird. Zum anderen kann dies schnell in einer Kostenfalle enden, da das eigene Smartphone dann ohne Einverständnis des Besitzers ähnliche SMS verschickt.

Die Texte in den Nachrichten variieren, ebenso wie die Absender-Nummern. Quelle: Stefanie Fechner

Auch im Bereich der Polizeidirektion Nord, zu der auch Oberhavel gehört, werden derzeit vermehrt Fälle von SMS-Betrug angezeigt, wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs auf MAZ-Nachfrage bestätigt. „Auf keinen Fall auf den Link klicken“, rät sie den Empfängern. Besser sei es, einen Screenshot, also ein Bildschirmfoto der SMS anzufertigen und den Betrugsversuch zur Anzeige zu bringen. „Das geht auch über die Online-Wache“, erklärt sie.

Von Stefanie Fechner