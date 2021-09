Oberhavel

Sie werden zerstört, mit Farbe besprüht, angezündet oder sogar gestohlen: In den Wochen vor der Bundestagswahl häufen sich polizeiliche Meldungen über Wahlplakate, die blinder Zerstörungswut zum Opfer gefallen sind. Erst am Sonnabend oder in der Nacht zu Sonntag – genauer lässt sich der Tatzeitraum nicht eingrenzen – beschädigten bislang Unbekannte ein Großwahlplakat der Partei Die Linken am Bahnhof Löwenberg-Mark. „Das Plakat war mittels Holzpfosten im Boden verankert“, erklärte Polizeisprecher Daniel Fischer auf MAZ-Nachfrage. Durch Herausziehen der Pfosten und Umstoßen des großen Plakats wurde dieses erheblich beschädigt.

So sah das Plakat vor der Tat der Vandalen aus. Quelle: Ralf Wunderlich

„Mensch muss ja mit unserer politischen Einstellung nicht übereinstimmen und darf gern auch Kritik üben. Aber das Zerstören von Aufstellern oder Wahlplakate ist nicht nur eine Straftat, sondern auch zutiefst undemokratisch, hindert es uns doch damit am Mitwirken der politischen Meinungsbildung. Und dieses Recht ist im Grundgesetz verbrieft“, äußerte sich Ralf Wunderlich, Wahlkreismitarbeiter bei Bundestagskandidatin Anke Domscheit-Berg, in den sozialen Medien. Der Partei entstand so ein Schaden in Höhe von rund 150 Euro, die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Bündnis90/Die Grünen aus Oberhavel machen ähnliche Erfahrungen

Auch die Partei Bündnis90/Die Grünen musste bereits Erfahrungen mit dieser Art Vandalismus sammeln. „Im Landkreis Oberhavel werden auffällig viele Plakate von Bündnis 90/Die Grünen beschädigt, besprüht oder heruntergerissen“, berichtet Peter Kunkel, Schatzmeister des Kreisverbandes Bündnis90/Die Grünen Oberhavel. So seien etwa in Birkenwerder sämtliche Plakate über Nacht verschwunden. Da so viele Plakate besprüht worden seien, habe man sich etwas ausgedacht und auf die verunstalteten Plakate Aufkleber angebracht mit der Aufschrift „Klimaschutz? Wir sprühen vor Ideen“, erklärt die Partei weiter.

Ein beschmiertes Wahlplakat der Partei Bündnis907Die Grünen. Quelle: Partei

Auffällig sei auch der Umstand gewesen, dass ein Plakat von Bündnis 90/Die Grünen genau zwei Tage lang unter einem Plakat der AfD vor der Kita „Villa Kunterbunt“ in Schönfließ hing. Dann sei es verschwunden – während des AfD Plakat bis heute dort hänge. Kunkel kommentierte: „Die Zerstörungswut macht uns nachdenklich. Jede Bürgerin, jeder Bürger hat das Recht, sich vor der Wahl zu informieren. Plakate gehören dazu, sich ein Bild zu machen, wer alles zur Wahl steht.“ Wer Plakate zerstöre oder herunternehme, schade letztendlich der Demokratie.

Polizei ermittelt in zahlreichen Fällen wegen Sachbeschädigung

Und die Liste lässt sich schier endlos fortsetzen: Im August wurden in der Veltener Straße in Leegebruch zwei große Wahlplakate der Parteien Die Linke und Bündnis90/Die Grünen mit schwarzer Sprühfarbe beschmiert. Bei der Überprüfung umliegender Straßen wurden in der Straße der jungen Pioniere und der Ernst-Thälmann-Straße sieben Plakate der Partei AfD festgestellt, die ebenfalls Schmierereien aufwiesen.

Ebenfalls im August haben Unbekannte gleich 19 Wahlplakate heruntergerissen und beschädigt. Dort waren nach Polizeiangaben verschiedene Parteien betroffen, den Schaden schätzte die Polizei auf rund 190 Euro.

Nach einem Bürgerhinweis konnten in der Nacht zum 11. August gegen 1.35 Uhr drei Frauen und ein Mann im Alter von 17, 18 und 19 Jahren festgestellt werden, welche entlang der Fahrbahn der Oranienburger Straße in Hohen Neuendorf angebrachte Wahlplakate der Parteien CDU, FDP und AfD entfernten und auf angrenzende Grundstücke warfen. Bei einer Person konnte eine dafür benutzte Gartenschere aufgefunden und beschlagnahmt werden. Insgesamt wurden 21 abgeschnittene Wahlplakate aufgefunden und sichergestellt. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Von MAZonline