Oberhavel: Wasserschutzpolizei kontrolliert eine Woche lang intensiv

Die „Bundesweiten Aktionstage Gewässer- und Umweltschutz“ (Bagu) starten am Montag, 25. April. Dabei geht es um die Einhaltung der umweltrechtlichen Bestimmungen in der Schifffahrt. Die Wasserschutzpolizei kontrolliert eine Woche lang flächendeckend in Brandenburg und vor allem auch auf den Gewässern in Oberhavel.

Die Wasserschutzpolizeien der Bundesländer führen erstmalig diese gemeinsam koordinierte Kontrollaktion durch, um sowohl präventiv als auch repressiv Verstöße zu entdecken und zu ahnden, heißt es in einer Mitteilung.

694 Anzeigen im vergangenen Jahr

Der Schwerpunkt der Wasserschutzpolizei Brandenburg liegt auf der Freizeitschifffahrt. Da insbesondere bei Sportbooten, Hausbooten und anderen gecharterten Booten in den vergangenen Jahren die meisten Verstöße festgestellt wurden. Es wurden im vergangenem Jahr 694 Anzeigen wegen Umweltdelikten von den Beamten der Wasserschutzpolizei des Landes Brandenburg aufgenommen.

Delikte, die besonders häufig begangen werden

Bundesnaturschutzgesetz, etwa das Anlegen in Naturschutzgebieten oder im Schilfgürtel (insgesamt 207 Verstöße)

Wasserhaushaltsgesetz, beispielsweise durch das Verschütten von Kraftstoffen beim Tanken oder das Entleeren der Grauwasserbehälter von Hausbooten (insgesamt 154 Verstöße)

Verstöße werden in der Regel mit Bußgeldern bis zu 500 Euro, in schwerwiegenden Fällen mit bis zu 2000 Euro geahndet. Die Beachtung der umweltrechtlichen Vorschriften ist besonders wichtig, um den Erholungsraum Wasser zu schützen.

Es geht auch um Grundregeln

Aktuell beginnt für die Wasserschutzpolizei wieder die Saison. Neben der Überwachung von umweltrechtlichen Belangen während der Aktionstage, werden weiterhin die allgemeinen Richtlinien der Binnenschifffahrt überprüft. Damit alle Wassersportbegeisterten sicher durch die Saison kommen, sind unter anderem folgende Grundregeln zu beachten:

Vorsichtiger Umgang mit Kraftstoffen an und in Booten.

Es sind grundsätzlich alle nötigen Dokumente an Bord mitzuführen.

Kein Alkohol am Steuer, die Promillegrenzen liegen in der Schifffahrt analog zu denen im Straßenverkehr.

Es existieren vorgeschriebene Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Das Boot muss mit ausreichend Rettungsmitteln ausgerüstet sein.

Binnenschiffe oder Berufsschifffahrt haben immer Vorfahrt und Freizeitskipper die Pflicht zum Ausweichen.

Die wichtigsten Regelungen sind in der Binnenschifffahrtsstraßen Ordnung (BinSchStrO) zu finden.

Warum die Polizei diese Kontrollen durchführt

Seit einigen Jahren führen Wasserschutzpolizeien verschiedener Staaten weltweit koordinierte Kontrollaktionen unter Federführung von Marpol durch, um internationale Vereinbarungen zum Schutz der maritimen Umwelt durchzusetzen.

Vor dem Hintergrund, dass das Problem des Gewässer- und Umweltschutzes schon in den Binnengewässern beginnt, finden die Aktionstage in diesem Jahr erstmalig deutschlandweit, unter der Federführung der Wasserschutzpolizei Hamburg, statt.

Ein Großteil des Zuständigkeitsgebietes der Wasserschutzpolizei in Brandenburg erstreckt sich über zahlreiche Biosphärenreservate, Naturschutzgebiete oder Areale, die der Flora- und Fauna-Habitat-Richtlinie der EU (Natura 2000) unterliegen. Insgesamt umfasst das schiffbare Wasserstraßennetz in Brandenburg 1073 Kilometer Bundes- und 564 Kilometer Landeswasserstraßen. Hinzu kommen 992 Kilometer Fließe im Spreewald.

Hauptwasserstraßen bilden in Brandenburg die Flüsse Oder, Spree, Havel und Elbe sowie die sie verbindenden Kanäle.

