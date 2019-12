Nach der massiven Elternkritik am Kitavertrag gaben die Kreistagsabgeordneten am Mittwoch grünes Licht für eine Neuauflage der Vereinbarung zwischen Kreis und Kommunen. Für kontroverse Debatten sorgten außerdem die angehobenen Eintrittspreise und Gebühren für Musikschulkonzerte sowie die Gebühren für die vorläufige Unterbringung von Geflüchteten in kreislichen Einrichtungen.