Oberhavel

Autofahrer müssen sich wegen Brückenarbeiten auf eine Vollsperrung der A10 zwischen Dreieck Pankow und Kreuz Oranienburg von Sonntag, 8. November, 23 Uhr, bis Mittwoch, 11. November, 21 Uhr, einstellen. Mit der erstmals nicht am Wochenende, sondern während der Woche geplanten Vollsperrung zur Errichtung der neuen S-Bahnbrücken zwischen Birkenwerder und Borgsdorf sind erhebliche Einschränkungen für Berufspendler und den Schwerlastverkehr verbunden.

Auch der S-Bahnverkehr muss während dieser Zeit unterbrochen werden, wie die Havellandautobahn GmbH informiert. Um die Einschränkungen für den Lieferverkehr zu reduzieren, wurde das Sonntagsfahrverbot am Sonntag von 20 Uhr bis 22 Uhr aufgehoben.

Vier Routen als Umleitungsstrecke

Es stehen folgende, beschilderte Umleitungsstrecken zur Verfügung: Route 1 aus Richtung Hamburg in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder, Dresden ab Dreieck Kreuz Oranienburg via A111 ( Berlin-Tegel) – A100 (Stadtring) – A113 ( Schönefeld) ; Route 2 aus Richtung Hamburg in Fahrtrichtung Prenzlau ab Dreieck Kreuz Oranienburg via B96 bis Oranienburg-Nord/ Sachsenhausen – L191 – B273 ( Wandlitz) – A11; Route 3 aus Richtung östlicher Berliner Ring in Fahrtrichtung Hamburg ab Dreieck Barnim via A11 ( Prenzlau) – AS Wandlitz – B273 ( Wensickendorf) – L191 – B96 ( Oranienburg - Nord) – Dreieck Kreuz Oranienburg. Route 4 führt aus Richtung östlicher Berliner Ring in Fahrtrichtung Berlin (Zentrum/ Alexanderplatz) ab Dreieck Barnim via B2 – beziehungsweise ab Dreieck Pankow via A114.

Zur lokalen Umfahrung der Baustelle stehen ebenfalls beschilderte Umleitungsstrecken zur Verfügung. Unter anderem die Umleitung von Birkenwerder in Fahrtrichtung Mühlenbeck ab Birkenwerder via Bergfelde – Schönfließ – Mühlenbeck und die Umleitung von Mühlenbeck in Fahrtrichtung Birkenwerder ab Anschlussstelle Mühlenbeck via Oranienburg – Borgsdorf nach Birkenwerder. Um den nationalen und internationalen Schwerlast- und Busverkehr rechtzeitig und umfassend zu informieren, verteilt die Havellandautobahn GmbH & Co. KG spezielle Informationen über die Vollsperrung auch an nationale Berufsverbände, Logistikzentren und Medien in Polen und Tschechien.

Generell wird allen Verkehrsteilnehmern empfohlen, den nördlichen Berliner Ring während der Sperrung weiträumig über die A11 und die A20 zu umfahren, so Geschäftsführer Dr. Thomas Stütze.

Von MAZonline