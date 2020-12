Oberhavel

Die Schulferien haben begonnen und die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür; für alle Familien in diesem Jahr eine besondere Herausforderung. Denn Besuche bei Freunden und Verwandten müssen in diesem Jahr ausfallen oder können nur in sehr begrenztem Rahmen stattfinden. Auch die beliebten Freizeiteinrichtungen sind geschlossen und stehen nicht zur Verfügung. Da gilt es Alternativen zu suchen und zu finden.

„Bewegung an der frischen Luft ist trotz der bestehenden Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen weiterhin erlaubt – und aus ärztlicher Sicht auch unbedingt zu empfehlen, am besten täglich“, meint Amtsarzt Christian Schulze. „Dazu kommt, dass wir in den Wintermonaten durch unsere Lebensweise vorwiegend in Innenräumen schlichtweg zu wenig vom Sonnenlicht abbekommen. Daher empfiehlt es sich, zur Bewegung an der frischen Luft vor allem die Mittagsstunden zu nutzen.“

Kreativität und Ideenreichtum gefragt

„In dieser außergewöhnlichen Zeit sind Kreativität und Ideenreichtum, aber auch die Geduld der Eltern besonders gefragt“, meint Catrin Pelz vom Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst des Landkreises Oberhavel. „Wie wäre es mit einer Wanderung durch die Natur? Da gibt es Abenteuer zu erleben, mit der Familie die Möglichkeit zu rennen, toben, klettern, verstecken und balancieren“, so die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Für alle Oberhaveler gibt es Naturerlebnisse im direkten Wohnumfeld zu erleben. Diesen Vorteil gegenüber dem Leben in der Großstadt gilt es jetzt auszunutzen.

Die Weltgesundheitsorganisation ( WHO) empfiehlt für Kinder abhängig vom Alter eine tägliche Bewegungszeit, zum Beispiel für 6 bis 11-jährige von mindestens 90 Minuten in moderater bis anstrengender Intensität. Als leicht nachprüfbare Faustregel gilt: Zum Ende eines jeden Tages sollten mindestens 12000 Schritte auf dem Schrittzähler oder der entsprechenden Handy-App vermerkt sein, dann gilt die ärztliche Bewegungsempfehlung als erfüllt.

Von MAZonline