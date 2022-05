Oberhavel: Weniger Arbeitslose im April

Oranienburg/Neuruppin

Die Agentur für Arbeit in Neuruppin hat für ihren Zuständigkeitsbereich, der die Landkreise Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Oberhavel und das Havelland umfasst, für den April 2022 eine sinkende Zahl von Arbeitslosen gemeldet. Im Agenturbezirk Neuruppin weist Oberhavel mit 4,6 Prozent eine geringere Arbeitslosenquote aus. Im Havelland sind 4,9 Prozent gemeldet, in Ostprignitz-Ruppin wird 5,8 Prozent errechnet und in der Prignitz 6,8.

Weniger Menschen arbeitslos

Im Geschäftsstellenbezirk Oranienburg hat sich die Arbeitslosigkeit von März auf April geringfügig um 13 auf 4133 Personen verringert. Das waren 590 Arbeitsloseweniger als vor einem Jahr.

Mehr offene Stellen in Oberhavel

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im April um 107 Stellen auf 1650 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 402 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im April 326 neue Arbeitsstellen, 40 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 1191 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 244.

Von MAZonline