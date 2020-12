Oberhavel: Weniger Arbeitslose, mehr Kurzarbeit

Oranienburg

5998 Arbeitslose gibt es im Landkreis Oberhavel mit Stand November. Das sind im Vergleich zum Vormonat 117 weniger, aber zum November 2019 739 Erwerbslose mehr. Bei den Daten schlägt natürlich die Corona-Krise unmittelbar durch. Die Arbeitslosenquote für Oberhavel liegt bei 5,2 Prozent. In den ebenfalls zum Bezirk der Arbeitsagentur Neuruppin gehörenden Nachbarlandkreisen Havelland und Ostprignitz-Ruppin ist sie höher – Havelland (5,6 Prozent), Ostprignitz-Ruppin (6,3 Prozent.

„Die Arbeitslosigkeit ist trotz des November-Teil-Lockdowns in allen Landkreisen rückläufig“, schätzt Beate Kostka, Leiterin der Agentur für Arbeit Neuruppin, ein. In Oberhavel und im Havelland fällt der Rückgang etwas stärker aus als in Ostprignitz-Ruppin und in der Prignitz. Das sei eine erneute positive Entwicklung, an der die Kurzarbeit wieder einen zunehmenden Anteil habe. „Die Unternehmen nutzen weiterhin Kurzarbeit um qualifiziertes Personal an Bord zu halten und vermeiden so Entlassungen“ so Beate Kostka.

Entwicklung wird sich in den kommenden Monaten fortsetzen

Die Neuanzeigen zu Kurzarbeit hatten sich in den vergangenen Monaten deutlich abgeschwächt. Im Monat November verfünffachte sich die Zahl der Anzeigen zu Kurzarbeit jedoch. Das ist ebenfalls eine Folge des aktuell geltenden Teil-Lockdowns. So wurden 387 neue Anzeigen für 2231 Beschäftigte gestellt. Im Oktober waren es zum Vergleich 68 Anzeigen für 878 Beschäftigte. Die Verlängerung und Aufstockung von Kurzarbeit ist das wichtigste Instrument, damit Firmen ihre Arbeitskräfte halten können. Ohne Kurzarbeit stiege die Arbeitslosigkeit deutlich an.

„Wir gehen davon aus, dass sich diese Entwicklung aufgrund der beschlossenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in den nächsten Monaten fortsetzen wird und die Unternehmen weiterhin auf das Instrument Kurzarbeit setzen“, schätzt Koska ein.

