Die eine hat eine goldene Kugel, die andere trägt ein schlichtes Kreuz: Die Kirchturmspitzen sind so vielfältig wie unser Land. Oft sind die Kirchtürme schon von Weitem zu sehen. Sie geben Orientierung – für Gläubige wie für Straßenbauer.

Wir laden unsere Leser ein zu einer Rundreise, sei sie nun gedanklich oder eine von Ort zu Ort. Die Raterunde führt zu Kirchen, die die Geschichte eines Ortes mitgeschrieben haben. Viele Kirchen haben eine Kugel in ihrer Turmspitze, eine Zeitkapsel, in die beim Neubau oder bei späteren Sanierungsarbeiten Zeitzeugnisse hinterlegt werden: Dokumente, Geldstücke, Zeitungen.

Was drin ist, lässt sich immer nur in großen Abständen erkunden, aber andere Informationen werden frei Haus geliefert. Wie bei der Kirche auf dem Foto links oben. Eine Wetterfahne weist stolz auf das Jahr 1767. Es ist das Erbauungsjahr dieser Dorfkirche, die damals als barocker Neubau entstand, eben im Zeitgeschmack. Wie so oft wurde der Neubau auf den Grundmauern einer anderen Kirche errichtet, hier weist das Gebäude spätmittelalterliche Fundamente auf.

Ein reicher Patron hinterlässt Spuren

Vergoldungen konnte sich nicht jede Kirchengemeinde leisten, manche jedoch waren so reich, da reichte es auch noch zu einer vergoldeten Krone wie auf dem Foto links unten. Diese Kirche ist eine der ältesten im Land Brandenburg, geht auf einen Bau von 1250 zurück. Die heutige Form erhielt das Gotteshaus erst 1822, bis dahin hatte die Kirche nur einen schlichten Holzturm; aber der Kirchenpatron Baron Anton Werner von Pannwitz wollte mehr und ließ umbauen: mit dem Stern als Zeichen für Christus, mit der Kugel, die auf die Welt hinweist, und mit der Preußenkrone mit einer Huldigung an den damaligen regierenden König Friedrich Wilhelm III.

Die Goldenen und die Schlichten

Und so erzählen auch die Kirchturmspitzen viel über unseren Landstrich. Die reich Vergoldeten ebenso wie die schlicht Geschmiedeten. Wir wollen Sie, liebe Leser, anregen, da einmal genauer hinzuschauen.

Machen Sie mit und raten Sie, welche Kirchturmspitze zu welcher Kirche in welchem Ort gehört. Es ist nicht einfach. Kleiner Tipp: Die Kirchen befinden sich in und um Oranienburg, Leegebruch, Bergfelde, Stolpe sowie Oberkrämer.

Kleine Preise zu gewinnen

Von Sebastian Morgner und Marlies Schnaibel