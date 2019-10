Wo der Abfall hingehört

Oberhavel

In den vergangenen Monaten häufen sich in den Wäldern des Landkreises Oberhavel Fälle von illegal entsorgtem Müll. Für die Sammlung von herrenlosem Abfall innerorts ist gemäß Brandenburgischem Abfall- und Bodenschutzgesetz die jeweilige Kommune zuständig, erläutert Kreissprecherin Constanze Gatzke. Diese habe diesen dann dem öffentlichen Entsorgungsträger – hier dem Landkreis – zur Entsorgung zu übergeben. Das gleiche Prozedere gelte zum Beispiel im Borgsdorfer Fall, wo das Gebiet der Forst betroffen sei. „In der Regel fordern die Kommunen, Straßenbaulastträger oder die Forst zur Übergabe an den Landkreis einen Container an, etwa bei der AWU“, so die Sprecherin.

Müll im Wald bei Borgsdorf. Leser Joachim Rottenecker (69) meldete die Stelle bei der Forst und sechs Wochen später in der MAZ-Redaktion. Quelle: Helge Treichel

Um die legalen Wege der Abfallentsorgung möglichst jedem Einwohner zu vermitteln, gibt der Landkreis alljährlich einen Abfallkalender heraus. In der Broschüre ist zusätzlich zu den Abfuhrterminen haarklein aufgelistet, wie und wo die verschiedenen Stoffe entsorgt werden können – von Asbest über Bauabfälle, Dachpappe und Elektrogeräte bis zum Weihnachtsbaum.

Ein teures Problem für Oberhavel 2018 verzeichnete der Landkreis Oberhavel 361 Fälle solch illegaler Abfallablagerungen. Für deren Beseitigung und Entsorgung bringe der Landkreis jährlich knapp 100 000 Euro auf. Die jährlich eingesammelten Mengen liegen seit 2013 zwischen 620 und 660 Tonnen (einschließlich Stellplätze des Dualen Systems Deutschland). Insbesondere im Südkreis haben die illegalen Abfallablagerungen von gefährlichen Abfällen (teerhaltige Abfälle, Asbest) zugenommen. So ist zum Beispiel bei Asbest ein Zuwachs der Fallzahlen in 2018 gegenüber dem Vergleichszeitraum 2016 von mehr als 20 Prozent zu verzeichnen. Da die Verursacher nur in wenigen Fällen ermittelt werden können, fielen diese Kosten auf alle Einwohner zurück – über ihre Abfallgebühren. Der Gesetzgeber hat für eine illegale Müllentsorgung ein Bußgeld von bis zu 100 000 Euro festgelegt – je nach Abfallart, der möglichen Umweltgefährdungen und deren Menge. Bei besonders schweren Verstößen wird unter Umständen zusätzlich ein Strafverfahren eingeleitet.

Am einfachsten funktioniert die Sperrmüllentsorgung, die jeder mit seiner Grundgebühr ohnehin bezahlt und deshalb einmal jährlich ohne Zusatzkosten anmelden kann. Möglich ist dies mit der Sperrmüll-Doppelkarte im Abfallkalender oder bequem via Internet unter www.awu-oberhavel.de, erläutert AWU-Vertriebsleiterin Katharina Pappalardo. Möbel, Elektrogeräte, Koffer oder Schrott würden mitgenommen.

Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, Elektro-Altgeräte das ganze Jahr über in den sogenannten Kleinanliefererbereichen (ab 2020 offiziell Recyclinghöfe genannt) in Germendorf (Hohenbrucher Straße) und Gransee (Am Gewerbepark 12) anzuliefern und abzugeben – ebenfalls kostenfrei.

Dachpappe und Wellasbest: Häufig werden gefährliche Stoffe im Wald entsorgt – zu Lasten der Allgemeinheit. Quelle: Helge Treichel

Bauabfälle wie Schutt, Fenster, Türen und Sanitärkeramik können dort ebenfalls abgeliefert werden, allerdings gebührenpflichtig. Bei Kleinmengen bis 40 Kilogramm wird für mineralische Abbruchabfälle eine Pauschalgebühr von 1,70 Euro fällig, pro Tonne sind es dann 54,70 Euro. Boden und Steine kosten 1,90 Euro (61,50 Euro/t), Altholz 1,30 Euro (41,10 Euro/t) Altreifen 2,40 Euro (77,50 Euro/t), Gipskarton 3,30 Euro (109,30 Euro/t), Gasbeton/Fermacell 2,60 Euro (84,30 Euro/t), gemischte Abfälle 3,60 Euro (125,40 Euro/t) und für Gartenabfälle 2,40 Euro (79,30/t). Am teuersten sind Styropor, Styrodur, Kohlenteer sowie teerhaltige Produkte wie Dachpappe. Baustoff-Styropor kostet pro Kubikmeter 85 Euro, also jedes angefangene Zehntel 8,50 Euro. Bei Styrodur sind dies 187 Euro pro Kubikmeter. Styropor aus Verpackungen allerdings wird mit dem gelben Sack und ab 2020 mit der gelben Tonne entsorgt. Für die Teerfraktion werden bis 40 kg 8,30 Euro kassiert (275,90 Euro/t). Liegt allerdings kein Nachweis auf eine Asbestfreiheit vor, schnellt die Pauschalgebühr für die Kleinmenge auf 44,60 Euro hoch (1484,80 Euro/t). Asbesthaltige Stoffe müssen zudem in Kunststoffgewebesäcken oder mit Folien verpackt sein. Die genannten Gebührenhöhen hat der Kreistag mit der Abfallgebührensatzung beschlossen. Die aktuelle Satzung trat am 1. Januar dieses Jahres in Kraft, erläutert Katharina Pappalardo.

Die AWU Abfallwirtschafts-Union Oberhavel GmbH biete allerdings auch Container an, beginnend ab einer Größe von zwei Kubikmetern. Damit wird der Abfall vom Entsorger abgeholt. Für Gartenabfälle oder Asbestbruchmaterial gibt es „Bigbags“, die einen Kubikmeter fassen.

Im Sommer 2020 kommt die Biotonne für Oberhavel. Quelle: Helge Treichel

Von Helge Treichel