Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Oberhavel steigt weiterhin leicht an, am Sonntag teilte das Gesundheitsamt des Landkreises mit, dass es nun 177 Infizierte gibt. Unterdessen gibt es neue Corona-Fälle in der Unterkunft in Stolpe-Süd, die in der Statistik noch nicht auftauchen.