Zahl der Corona-Fälle steigt leicht: Nun gibt es 69 Erkrankte und 306 Infizierte

Oberhavel

Das Infektionsgeschehen ist fast zum Stillstand gekommen: 69 COVID19-Erkrankte meldete die Kreisverwaltung mit Stand von Dienstagmittag – das ist nur ein Erkrankter mehr als am Montag. Bisher wurden im Landkreis 306 Menschen positiv auf das SARS CoV2-Virus getestet – drei mehr als am Montag. 66 davon sind in häuslicher Quarantäne, drei Personen müssen stationär behandelt werden. Sechs Menschen sind verstorben, 231 weitere indes geheilt.

2461 Menschen aus Oberhavel stehen derzeit temporär zu Hause unter Quarantäne, sie sind begründete Verdachtsfälle. Weitere 2201 Menschen wurden bereits negativ auf das Coronavirus getestet, bei 260 Personen steht das Testergebnis aus. Dazu kommen 971 Menschen im Landkreis, die häuslich abgesondert wurden, weil sie mit positiv getesteten Personen direkten Kontakt hatten.

Anzeige

Weiterhin kein Corona-Fall in Fürstenberg – Hennigsdorf hat 123 Infizierte

Die COVID19-Fälle verteilen sich wie folgt auf die Kommunen im Landkreis: Hennigsdorf (123), Oranienburg (44), Hohen Neuendorf (33), Velten (20), Glienicke/Nordbahn (19), Oberkrämer (13), Mühlenbecker Land (12), Löwenberger Land (7), Birkenwerder (6), Leegebruch (6), Liebenwalde (5), Zehdenick (8), Kremmen (4) und im Amt Gransee und Gemeinden (6). In Fürstenberg/ Havel gibt es bislang weiterhin keinen gemeldeten COVID19-Fall.

Weitere MAZ+ Artikel

Von MAZonline