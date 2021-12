Oberhavel: Zeit schenken für schöne Stunden in der Natur

Oberhavel

Zu grau, zu nass, zu windig oder zu kalt – man kann in diesen letzten Tagen des kalendarischen Herbstes viele Gründe finden, nicht vor die Tür zu gehen. Doch bieten sich genau diese Tage vor Weihnachten dafür an, schon mit dem oft zitierten „Entschleunigen“ zu beginnen. Einmal nicht den Geschenken wie üblich nachzujagen. Sondern etwas genießen und verschenken, was es quasi umsonst gibt: Zeit in der Natur.

Und es sind nicht nur die bekannten Größen wie der Schlosspark Oranienburg, Veltens Bernsteinsee oder der Germendorfer Tierpark gemeint. Die haben natürlich auch ihre Reize, aber es gibt durchaus Gegenden zu entdecken, auf deren Routen oft Touristen, aber nur selten Oberhaveler unterwegs sind. Eine Auszeit am Lehnitzsee werden manche noch kennen, aber wie sieht es denn mit der Moorrunde ab Briese aus? Wer ist schon von Zühlsdorf ins Briesethal gestartet?

Mit Thermoskanne und Broten unterwegs

Im Norden von Oberhavel locken natürlich der Stechlinsee mit seinen Wanderwegen sowie der Roofensee. Wer es sportlicher mag, kann viele dieser Strecken auch mit dem Fahrrad erkunden. Oder hat neben den geschmierten Broten und der Thermoskanne Tee gleich auch Gummistiefel dabei, falls es doch etwas grober wird. Generell sind die Wanderstrecken und Rundwege in den vergangenen Jahren gut ausgebaut worden und zu jeder Jahreszeit nutzbar.

Der Lockdown steckt vielen Menschen noch in den Knochen und viele trauen sich aufgrund der aktuellen Corona-Zahlen auch nicht heraus, bleiben lieber von sich aus zu Hause. Dabei bietet gerade die Natur die Möglichkeit, auch und gerade jetzt Zeit mit lieben Menschen zu verbringen, die man zu den Feiertagen vielleicht nicht sieht. Verabreden, vorher zur Sicherheit eine der Teststellen ansteuern und – in kleiner Runde – losziehen.

Auch gemeinsam verbrachte Zeit ist ein Geschenk

Zwei, drei oder vier schöne gemeinsame Stunden, die in Erinnerung bleiben können. Und bei denen man fast mit Sicherheit ungestört ist – Touristen sind kaum noch da. Der Zeitaufwand, um Geschenken nachzujagen – ob auf diversen Plattformen im Internet oder vor Ort in den Läden und Geschäften – ist mit Sicherheit nicht viel geringer, dafür um einiges stressiger. So bietet sich ein Weg, sich trotz Einschränkungen zu sehen, wenn man das für die Feiertage ausgeschlossen hat.

Und Weihnachten ist zwar streng genommen ein Geburtstag, allerdings wird nicht das Geburtstagskind beschenkt. Also darf man das Präsent, die gemeinsame Zeit, ruhig schon zuvor über- und verbringen. Und wer beim Blick nach draußen zögert, den darf man ruhig an das immer noch wahre Sprichwort erinnern: Es gibt kein schlechtes Wetter, nur unpassende Kleidung.

Von Björn Bethe