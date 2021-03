Oberhavel im Lockdown: Befürchtete Zunahme häuslicher Gewalt bleibt aus

Oranienburg

Der vielerorts befürchtete Anstieg häuslicher Gewalt während der Coronapandemie und den damit verbundenen Lockdowns ist in Oberhavel offenbar ausgeblieben. So zeigt es zumindest die am Donnerstag präsentierte Kriminalstatistik für den Bereich der Polizeidirektion Nord, zu der auch der Landkreis Oberhavel gehört. „Entgegen des Trends im Bereich des Polizeipräsidiums wurden im Bereich der PD Nord 1 059 Fälle erfasst, also 65 weniger als 2019“, berichtete Frank Storch, Leiter der Polizeidirektion.

Wohnungsverweisung als Gefahrenabwehr

Trotz allem registrierte die Polizei noch 559 vorsätzliche einfache Körperverletzungen, 99 gefährliche oder schwere Körperverletzungen, 75 Fälle von Bedrohung, 61 Nötigungen, 41 Sachbeschädigungen, 35 Fälle von Nachstellung und 34 Beleidigungen. Insgesamt wurden im Bereich der PD Nord 104 Wohnungsverweisungen durch die Polizei ausgesprochen – eine Standardmaßnahme zum Zweck der Gefahrenabwehr bei häuslicher Gewalt. 2019 lag die Zahl noch bei 95. „Vermutlich hängt das damit zusammen, dass die Polizei während des Lockdowns besonders schnell Ruhe in solche Situationen bringen wollte“, mutmaßt Antje Culmsee, Fachbereichsleiterin für Frauenunterstützungsangebote des Märkischen Sozialvereins e.V. in Oranienburg.

Über 500 Fälle häuslicher Gewalt wurden der Polizeidirektion Nord im vergangenen Jahr angezeigt. (Symbolbild) Quelle: Julian Stratenschulte

Dass man für solch eine Maßnahme aber theoretisch nicht einmal die Polizei benötigt, „dass weiß eigentlich kaum jemand“, führt sie weiter aus. Dazu kann ein Antrag nach Gewaltschutzgesetz in der Rechtsantragsstelle des Amtsgerichts gestellt werden, einen Anwalt benötige man dazu nicht. „So ist eine Wohnungsverweisung bis zu einem halben Jahr möglich.“

Schutz und Unterstützung im Frauenhaus

Zu den Hilfsangeboten zählt auch das Frauenhaus. Dort bekommen die Opfer häuslicher Gewalt, aber auch involvierte Kinder, einen Zufluchtsort und Hilfsangebote. „Wir unterstützen bei Behördengängen, etwa der Beantragung von Sozialhilfeleistungen oder der Umleitung des Kindergeldes, aber auch bei der Wohnungssuche“, berichtet Antje Culmsee.

Die Entwicklung der häuslichen Gewalt während des Lockdowns habe auch sie nicht kommen sehen, sagt sie. „Die Befürchtung war ja, dass die Fälle zunehmen, weil die Familien vermehrt zusammen waren, bei dem einen oder anderen waren Existenzängste im Spiel.“ Trotzdem wissen man nicht, was sich hinter verschlossenen Türen wirklich abgespielt habe. „Die Menschen, die während des Lockdowns häusliche Gewalt erfahren haben, hatten es aufgrund der fehlenden sozialen Strukturen noch schwerer, sich zu offenbaren.“

Die Beratungsräume des MSV befinden sich in der Liebigstraße 4. Quelle: Robert Roeske

161 Mal ist das Team der Frauenberatung im Jahr 2020 ambulant tätig geworden – sei es in der Krisenintervention oder in der Vor- und Nachsorge. 18 Frauen und elf Kinder haben im vergangenen Jahr Schutz im Frauenhaus gefunden. Durchschnittlich sei das Frauenhaus mit den drei zur Verfügung stehenden Zimmern zu 49 Prozent belegt gewesen, in den Jahren zuvor pendelte der Wert um 60 Prozent. „Das hat aber auch damit zu tun, dass die Zimmer aufgrund der Pandemielage nicht doppelt belegt werden konnten.“

Beratungsstelle steht allen von häuslicher Gewalt Betroffenen offen

Die Schutzsuchenden können bleiben, so lang es nötig ist. „In der Regel bleiben die Frauen etwa fünf bis sechs Monate bei uns, manche länger, einige kürzer.“ Zudem habe man in der gesamten Zeit in engem Kontakt mit dem Corona-Krisenstab der Kreisverwaltung gestanden. „Wäre es notwendig geworden, hätte der Landkreis über Alternativunterkünfte nachdenken müssen.“ Auch wenn das Frauenhaus im Vergleich zur Bevölkerungsdichte des Landkreises recht klein sei, „so hat es doch 2020 ausgereicht“, sagt Antje Culmsee. „Aber viel mehr hätten wir bei uns im Haus auch nicht abfangen können.“

Die Beratungsstelle stünde allen von häuslicher Gewalt Betroffenen offen. „Aber auch die neuesten Statistiken zeigen, dass etwa 80 Prozent der Betroffenen von häuslicher Gewalt Frauen sind.“ Die Vorfälle zögen sich durch alle sozialen Schichten, der Migrationsanteil unter den Frauen, die Hilfe im Frauenhaus fanden, lag im vergangenen Jahr bei 60 Prozent.

Eine Aufnahme und Kontaktmöglichkeit zum Frauenhaus besteht rund um die Uhr unter der kostenfreien Notrufnummer 0800-6648045.

Von Stefanie Fechner