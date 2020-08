Oberhavel soll zum Vorreiter werden: Inklusive Akademie in den Startlöchern

Oranienburg

Einen neuen Weg gehen und gleichzeitig Vorreiter für andere sein wollen die Initiatoren der Inklusiven Akademie für den Landkreis Oberhavel. Deren Grundidee: Für Menschen mit, aber auch Menschen ohne Behinderung durch gezielte Qualifizierungsmaßnahmen sowie koordinierende Unterstützung bedarfsgerechte Arbeitsplätze zu finden.

„In der Kombination, solch ein Angebot sowohl für Menschen mit als auch ohne Behinderung zu schaffen, gibt es so etwas deutschlandweit bislang nicht“, sagte André Morawski, Vorstandsvorsitzender des Diakonischen Werks Oberhavel, am Mittwochnachmittag bei der Vorstellung des Projekts in den Räumen der Lebenshilfe in Oranienburg. Die ist bei dem Projekt ebenso mit an Bord wie der Beauftragte für Menschen mit Behinderung der Stadt Oranienburg, Holger Dreher, sowie der Verein Senior Consulting Service Diakonie e.V., der die Ausarbeitung von Konzept und Akademie als Projektentwickler mit begleitet.

Akademie soll Lücke schließen, für die es bislang kein Angebot gibt

Allen Kooperationspartnern gemein ist die Erkenntnis, deutlich mehr zum Thema Inklusion tun zu wollen. Mit der Akademie soll insbesondere für Menschen mit Behinderung eine Lücke geschlossen werden, die bislang durch kein vergleichbares Projekt abgedeckt ist. „Es fehlt an Weiterbildungsangeboten, die eben diese Menschen in den ersten Arbeitsmarkt bringt“, sagt André Morawski. „Für sie einen Platz zu finden und sie im ersten Arbeitsmarkt unterzubringen, das soll die Inklusive Akademie zukünftig ermöglichen.“

Fördermittel vom Land und dem Europäischen Sozialfonds für die Konzeptentwicklung

Im Oktober vergangenen Jahres habe man sich im Rahmen einer Konferenz in der Orangerie in Oranienburg mit einem umfangreichen Netzwerk zusammengesetzt und erste Ansatzpunkte geknüpft. An der Veranstaltung nahmen mit Vertretern von Jobcenter, Landkreis, den Wirtschaftsjunioren, Förderschulen, Vertretern der Wohlfahrt, Behindertenhilfe und Altenpflege zahlreiche Multiplikatoren teil. Im gemeinsamen Austausch wuchs die Idee einer Inklusiven Akademie, für die die Projektinitiatoren Anfang des Jahres Landesfördermittel beantragten und auch zugesprochen bekamen. Für ein halbes Jahr unterstützt das Sozialministerium zusammen mit dem Europäischen Sozialfonds „Soziale Innovationen“ die Konzeptentwicklung für das Projekt mit einer Summe von 50 000 Euro. Ende September muss das Konzept vorliegen, dann soll es in die nächste Runde für eine weitergehende Förderung gehen.

„Ohne Netzwerk geht gar nichts“

Im Rahmen der bisherigen Planungen und Ausarbeitungen ist allen Beteiligten eines bereits glasklar geworden: „Ohne Netzwerk geht gar nichts“, meint Bernt Renzenbrink, Vorsitzender des Senior Consulting Service. Beim Abklopfen möglicher Netzwerkpartner habe man jedoch viele offene Ohren und Türen erlebt, das Interesse und auch der Bedarf bei den unterschiedlichsten Institutionen ist da. Ein ganz wichtiger potenzieller Partner, um die Akademie erfolgreich umsetzen zu können, ist das Jobcenter. „Hier sehen wir gute Möglichkeiten, Synergieeffekte zu nutzen. Mit der Akademie schaffen wir Angebote für Menschen, um die sich das Jobcenter gar nicht in der Intensität kümmern kann, wie es die Inklusive Akademie es kann“, sagt André Morawski.

Akademiestart zum Ende Jahres geplant

Vorausgesetzt, Konzeptentwicklung und der nächste anstehende Förderantrag laufen nach Plan, möchten die Initiatoren zum Ende des Jahres mit ihrem Projekt an den Start gehen. „So schnell wie möglich wollen wir loslegen“, bekräftigt Uta Gerber, Geschäftsführerin der Lebenshilfe in Oranienburg. Neben der Qualifizierung und Weiterbildung von Menschen mit Behinderung, aber auch beispielsweise Langzeitarbeitlosen oder Menschen, die im Berufsalltag auf Assistenzunterstützung angewiesen sind, sowie der konkreten Arbeitsplatzsuche und -einarbeitung unterstützt die Akademie zugleich die Umsetzung der UN-Konvention über das Recht von Menschen mit Behinderung auf Arbeit, welches von Deutschland im Jahr 2009 ratifiziert wurde. Die Inklusive Akademie soll zukünftig als Netzwerk, aber auch als Lernplattform fungieren, die sich nah an der ständig ändernden Lebenswirklichkeit der Menschen im Landkreis Oberhavel orientiert. Eine weitere Besonderheit des Projekts: Menschen mit Behinderung sollen über kurz oder lang auch selbst als sogenannte Peer-Berater fungieren. In der Praxis heißt das – sie beraten Menschen mit Behinderung im Rahmen von Jobtraining und Weiterbildung, gerade weil sie in der gleichen Lebenssituation sind und über entsprechende Erfahrungswerte verfügen.

Von Nadine Bieneck