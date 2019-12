Oberhavel trauert um Manfred Stolpe

Oberhavel

Eine traurige Nachricht ereilte das Land Brandenburg kurz vor dem Jahresende 2019: In der Nacht zu Sonntag (29. Dezember) verstarb der erste Ministerpräsident Brandenburgs, Manfred Stolpe, im Alter von 83 Jahren nach langer, schwerer Krankheit im Kreise seiner Familie. Die Nachricht sorgte für große Bestürzung und Trauer auch in Oberhavel, wo man sich mit viel Respekt an einen großen Politiker und Menschenfreund erinnert.

Björn Lüttmann: „Gerade was er in den Aufbaujahren Brandenburgs geschafft hat, nötigt viel Respekt ab.“ Quelle: Robert Roeske

„Ich habe Manfred Stolpe persönlich diverse Male kennenlernen dürfen, erinnere mich noch gut an eine gemeinsame Veranstaltung in der Orangerie in Oranienburg, gemeinsam mit Altbürgermeister Hans-Joachim Laesicke“, blickt der Oranienburger SPD-Landtagsabgeordnete Björn Lüttmann zurück. „Die Nachricht über seinen Tod macht mich sehr traurig, wenngleich sie nicht völlig überraschend kommt, da seine Krankheit seit vielen Jahren bekannt war. Manfred Stolpe war ein unglaublich warmherziger Mensch, der stark auf die Menschen zuging und es stets sofort verstanden hat, mit Menschen Kontakt aufzunehmen. Er hatte ein – im positiven Sinne – sehr einnehmendes Wesen, das auch mich sofort für ihn eingenommen hat. Was die menschliche Seite angeht, habe ich unglaublich großen Respekt vor seinem Charakter und dem Typ, der er war gehabt“, erinnert sich Lüttmann. Ebenso viel Respekt habe er vor der politischen Leistung des einstigen Ministerpräsidenten. „Gerade was er in den Aufbaujahren Brandenburgs geschafft hat, nötigt viel Respekt ab. Ich selbst bin in den 90er Jahren erst erwachsen geworden, kann diese Leistung daher kaum ermessen. Der damalige Zustand Brandenburgs, mit Themen wie Treuhand, Arbeitslosigkeit, Umbau und die Neuorientierung vieler tausender Menschen. Ihnen hat gerade Manfred Stolpe damals wirklich Orientierung gegeben, er war ein echter Landesvater. Die Wahlergebnisse der damaligen Zeit sind unmittelbar mit seinem Namen verknüpft. Was er gemeinsam mit Regine Hildebrandt als damaliger Sozialministerin für das Land Brandenburg geleistet hat, das wird wahrscheinlich erst in der Geschichtsschreibung deutlich. Solch wichtige Charaktere wie die beiden, sie bedeuteten für die Menschen Orientierung, auch der Politik und der Demokratie in Brandenburg zu folgen.“

Dirk Blettermann: „Neben Regine Hildebrandt war er der letzte Brandenburger, der unser Land mit aufgebaut hat.“ Quelle: Marco Paetzel

Bestürzt über den Tod von Manfred Stolpe zeigte sich auch Dirk Blettermann ( SPD), Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung Oranienburgs. „Ich habe gerade erst von seinem Tod erfahren und bin sehr traurig darüber. Auch wenn sich das bereits sehr sehr lange angekündigt hat, da er schon sehr lange krank war. Neben Regine Hildebrandt war er der letzte Brandenburger, der unser Land mit aufgebaut hat. Es gibt heutzutage nur noch wenige Persönlichkeiten, mit denen man etwas anfangen kann. Manfred Stolpe war so eine Persönlichkeit, ein Mensch, der großes Vertrauen bei den Menschen hatte. Das, was er für Brandenburg getan hat, das hat er sehr souverän gemacht. Das ist die Erinnerung, die an ihn bleibt“, erinnert sich Blettermann an den Ministerpräsidenten a.D. „Das kommt grad alles ganz schön geballt“, sagt er betrübt. Erst vor wenigen Tagen, am 22. Dezember, war mit Lieselotte Ristau die ehemalige Stadtverordnetenvorsteherin und langjährige Stadtverordnete Oranienburgs sowie Mitbegründerin der SPD in Oranienburg im Alter von 81 Jahren verstorben. „Ich denke, ich werde nach Potsdam fahren, um auch persönlich meine Anteilnahme zum Tod von Manfred Stolpe zu bekunden“, so Blettermann. Wie die Potsdamer Staatskanzlei am Montagvormittag mitteilte, wird dort ab Dienstag, den 31. Dezember, ab 11 Uhr ein Kondolenzbuch für die Öffentlichkeit ausgelegt.

Marei John-Ohnesorg (l.) und Dirk Blettermann. Quelle: SPD Oranienburg

Auch Marei John-Ohnesorg, die seit Oktober dieses Jahres SPD-Vorsitzende des Ortsvereines Oranienburg ist, reagiert bestürzt: „Ich bedauere seinen Tod sehr, Manfred Stolpe hat das Land Brandenburg sehr geprägt.“ Persönlich hatte Ohnesorg den einstigen Ministerpräsidenten zwei Mal bei Veranstaltungen getroffen. „Dort zeigte er sich als sehr kontaktfreudig und hatte für jeden ein offenes Ohr.“

Von Nadine Bieneck