Oberhavel wählt am Sonntag einen neuen Landrat –was aktuell zu beachten ist

Oberhavel

Am Tag der Landratswahl am Sonntag, 28. November, können die Oberhaveler ab 18 Uhr die eingehenden, vorläufigen Wahlergebnisse wie gewohnt online verfolgen. Unter dem Link https://www.oberhavel.de/Politik-und-Verwaltung/Wahlen haben Interessierte die Möglichkeit, die Ergebnisse für den gesamten Landkreis sowie für die einzelnen Wahlbezirke in anschaulichen Diagrammen einzusehen. Die Daten werden bis zum vorläufigen Endergebnis ständig automatisch aktualisiert.

Rund 179.000 Wahlberechtigte sind aufgerufen, an die Wahlurnen zu treten. Ihre Stimme können sie in mehr als 200 Wahllokalen beziehungsweise per Briefwahl abgeben. Es stehen insgesamt vier Bewerber zur Wahl.

Starke Wahlbeteiligung ist enorm wichtig

Zuletzt fand im Jahr 2015 in Oberhavel eine Landratswahl statt. Landrat Ludger Weskamp (SPD) appelliert an alle Wahlberechtigen im Landkreis: „Ihre Stimme zählt! Bitte gehen Sie zur Wahl und entscheiden Sie mit, wer künftig Ihr neuer Landrat werden soll. Denn es geht um nicht weniger als die Zukunft unserer Region – Ihres Landkreises Oberhavel! Viele Themen, die der Landrat in der Hand hat, betreffen Sie und Ihren Lebensort ganz direkt – von Schulen bis zum Rettungsdienst. Für die weitere positive Entwicklung in Oberhavel ist eine starke Wahlbeteiligung enorm wichtig. Nutzen Sie Ihr Rechtzur Mitbestimmung und gehen Sie zur Wahl!“

Ludger Weskamp wechselt an die Spitze des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Quelle: Bert Wittke

Kreiswahlleiter Rudi Mießner bedankt sich bereits im Voraus bei den mehr als 2000 Helferinnen und Helfern in den Wahlkreisen und -lokalen: „Freie Wahlen sind das Fundament unserer Demokratie. Nach der Bundestagswahl im September haben die Menschen in Oberhavel nun erneut die Wahl und können ihre Stimme für einen neuen Landrat abgeben.“ Das bedeute aber auch einen großen Verwaltungsaufwand für alle Ämter, Städte und Gemeinden. Ohne das Engagement der vielen ehrenamtlichen Wahlhelfenden sei die Durchführung dieser Wahl nicht möglich. „Für ihren freiwilligen Einsatz danke ich Ihnen schon jetzt!“, so Mießner.

Landrat wird für acht Jahre direkt gewählt

Hinweis für alle Wählerinnen und Wähler: Im Falle einer plötzlichen, nachweisbaren Erkrankung können Wahlscheine noch bis 15 Uhr am Wahltag in der jeweiligen Stadt-, Gemeinde- oder Amtsverwaltung beantragt werden, sofern die Wahlberechtigte beziehungsweise der Wahlberechtigte das Wahllokal nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufsuchen kann. Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Wer vor einem solchen Problem steht, wird gebeten, sich rechtzeitig an die jeweilige Gemeindeverwaltung zu wenden.

Der Landrat wird für eine Amtszeit von acht Jahren direkt vom Volk gewählt. Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen erhalten hat, sofern diese Mehrheit mindestens 15 Prozent der Wahlberechtigten im Landkreis Oberhavel umfasst. Erhält keine Bewerberin beziehungsweise kein Bewerber diese Mehrheit, erfolgt eine Stichwahl der zwei besten Bewerber. Das Zustimmungsquorum liegt dann ebenfalls bei 15 Prozent der Wahlberechtigten. Eine möglicherweise notwendige Stichwahl ist auf Sonntag, 12. Dezember, festgesetzt. Die Wahlzeit dauert jeweils von 8 bis 18 Uhr. Wird das Quorum bei der Stichwahl nicht erreicht, obliegt die Entscheidung dem Kreistag.

Von MAZonline