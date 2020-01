Oberhavel will wieder auf der Loveparade tanzen

Oberhavel

Oberhavel will die Loveparade zurück. Das ergab eine nicht repräsentative Online-Umfrage der MAZ. 87 Prozent der Umfrage-Teilnehmer stimmten dafür, dass der Techno-Umzug wieder in die Hauptstadt kommt. Alle Welt schaute in den 90er Jahren nach Berlin, hunderttausende Menschen tanzten auf der Straße und verpassten der Stadt ein modernes Image.

„Warum nicht?“, fragt sich Maik Lehmann. „Ein vernünftiges Müll- und Fluchtwegekonzept. Dann sollte es klappen.“ Am Montag hatte der Berliner DJ Dr. Motte erklärt, dass er gern wieder eine Loveparade in Berlin starten möchte. Er und sein Team der gemeinnützigen GmbH „Rave the Planet“ sammeln bereits Spenden, wie der 59-Jährige ankündigte: „Wir stellen die Frage: Wollt Ihr eine neue Loveparade? Über das Spendensammeln können wir herausfinden, ob das überhaupt gewollt wird von der Welt“, erzählt Dr. Motte. Ginge es nach Oberhavel, wird bald wieder getanzt. „Das wäre cool. Ich würde mich freuen“, schreibt ein Leser. „Es wird nie mehr so, wie es früher war“, denkt sich Sari Wilke. „Doch ich bin trotzdem dafür! Für die Liebe und mehr Frieden auf diesem Planeten.“

Zwischen Angst und Feierlaune

Es gibt aber auch Stimmen, die sagen: „Heutzutage? Da würden mich keine zehn Pferde mehr dahin kriegen.“ Nicole Hagen war schon vor 20 Jahren dabei. „Die Loveparade sollte nicht mehr stattfinden. Es ist ein gefundenes Fressen für Attentäter. Heute ist es zu gefährlich. Traurig, aber wahr.“ Das findet Enrico Geißler übertrieben. „Es gibt jedes Jahr Karneval, Festivals, Demonstrationen, Umzüge“, sagt er. „Nach der Logik müsste man das ja alles abblasen. Bei allem Verständnis für ein Unwohlsein, aber Angst ist nie ein guter Ratgeber, geschürte Angst schon gar nicht.“

Von Sebastian Morgner