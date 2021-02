Oberhaveler Autohäuser kommen gut durch die Krise

Oberhavel

Die Hand bewegt sich zum Zündschlüssel, dreht diesen einmal und der Motor heult auf. Lange hat der Kunde auf diesen Moment gewartet, etliche Gespräche mit den Verkäufern geführt. Fast ist er sich schon sicher, dass Auto zu kaufen. Es fehlt nur noch die Probefahrt. Doch so wie hier skizziert, darf der Verkauf von Autos aktuell nicht stattfinden. Zu groß sei das Infektionsrisiko, die Kontakte müssen auch hier eingeschränkt werden.

Wer sich also ein neues Auto kaufen möchte, muss sich demnach online oder telefonisch beraten lassen. Auch für die Autohäuser ist das frustrierend. „Ich vermisse natürlich die Gespräche mit den Kunden“, sagt Sebastian Petzke. Sein Autohaus in Hohen Neuendorf trägt seinen Nachnamen, seit 2006 ist er dort Geschäftsführer.

Keine Mitarbeiter in Kurzarbeit

Es mache einen großen Unterschied, ob der Kunde persönlich vor einem sitzt oder man den Verkaufsprozess online oder per Telefon abwickelt. „Im persönlichen Gespräch kann man immer besser auf die Kunden eingehen. Indem man ihnen beispielsweise schnell etwas zeigt oder auch ihre Emotionen sehen kann“, sagt Sebastian Petzke. Auch sei der Verkaufsprozess dadurch erschwert, dass die Kunden sensible Daten, etwa die Kontonummer, per Telefon herausgeben müssen. „Das macht niemand gerne“, sagt er.

Autohaus Nord in der Hennigsdorfer Fabrikstraße. Quelle: Robert Roeske

Die Situation im Lockdown sei für sein Autohaus extrem schwer, sagt der Autohausbetreiber. „Es gibt keine Laufkundschaft und die, die hierher kommen, müssen wir wieder wegschicken, weil wir sie nicht beraten dürfen.“ Existenzängste habe er noch nicht, „aber man macht sich schon Gedanken. Die Situation ist schwierig“, sagt er. Froh ist Sebastian Petzke darüber, dass er bisher keinen seiner acht Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste. Zudem kritisiert er das Verfahren um die versprochenen Hilfsgelder des Bundes, die er einmal beantragen wollte. „Das sind sechs, sieben Blätter, in denen man sich komplett nackt und blank machen muss“, sagt er. Hätte er das früher gewusst, hätte gar er nicht erst versucht die Gelder zu beantragen.

Keine Existenzängste bei Yorck Breitenbach von Yogi-Automobilde

Froh sei er darüber, dass zumindest die Werkstatt wie gewohnt offen haben kann. Dies sei eine große Entlastung. Dennoch wünscht er sich, „dass alles bald wieder zur Normalität zurückkehrt.“ Den Lockdown zu verlängern finde er richtig. Lieber sei es ihm, einmal länger durchzuhalten, um dann hoffentlich wieder lockern zu können, als ein ständiges „Auf und Ab“, sagt Sebastian Petzke.

Auch „Yogi Automobile“ in Velten hat derzeit geschlossen. Geschäftsführer Yorck Breitbach befinde sich aber in einer komfortablen Situation. „Das Grundstück auf dem das Autohaus steht, gehört meiner Frau und mir. Gleich daneben haben wir unser Haus“, erklärt er. Auch führe er das Geschäft zusammen mit seiner Frau, Personalkosten habe er deshalb nicht.

Autohaus Yogi in der Rosa-Luxemburg-Straße in Velten. Quelle: Robert Roeske

Yorck Breitbach findet einen längeren und harten Lockdown besser, als ein ewiges hin und her. „Die Regierung muss die Maßnahmen aber auch richtig durchsetzen, dass passiert in Deutschland nicht“, sagt er. Etwa, wenn Menschen die Maske nicht korrekt tragen würden. Existenzängste habe er aber nicht. Seit 40 Jahren sei er Autohändler und „wer es nicht schafft ein paar Monate durchzuhalten, der hat etwas falsch gemacht“, sagt Yorck Breitbach. Dennoch würde dem 61-Jährigen die Langeweile zu schaffen machen. „Die Arbeit macht ja auch Spaß“, sagt er. Er hoffe darauf, dass all seine Kunden gesund bleiben und sich niemand ansteckt.

Kunden werden bei Endres regelmäßig über Angebote informiert

Auch im Autohaus Endres in Oranienburg scheint man die Zeit zu überstehen. „Wir haben Glück und kommen vermutlich mit einem blauem Auge davon“, sagt Geschäftsführer Stefan Müller. Über die Social Media Kanäle des Autohauses und per Telefon würden sie ihre Kunden nun über neue Angebote informieren. Beispielsweise auch per Livestreams. Dennoch vermisse man die Kunden auch hier. „Und ich glaube auch, dass die Kunden den persönlichen Kontakt sehr vermissen. Sie warten darauf, dass sich die Türen wieder öffnen“, sagt Stefan Müller.

Auch im Autohaus Endress gibt es derzeit keinen Publikumsverkehr. Quelle: Robert Roeske

Die Autohaus-Kette gibt es insgesamt an vier Standorten. Rund 150 Mitarbeiter arbeiten in den Filalien. Rund 22 Prozent davon, also der gesamte Vertrieb, sei laut Müller aktuell auch in Kurzarbeit. Froh sei man bei Endres aber, dass die Werkstatt noch offen habe, damit könne man einiges abfangen. Zudem schaffe man es auch finanziell halbwegs gut durch die Zeit. „Wir können nicht von großen Einbußen sprechen“, sagt Stefan Müller. Vor allem wolle er daran erinnern, dass es Branchen gibt, die weit schlimmer betroffen sind. Etwa die Gastronomie oder auch der Einzelhandel. „Deshalb möchten wir nicht klagen“, sagt er weiter. Insgesamt scheint es, als würden die Autohäuser in der Oberhavel den Lockdown überstehen.

Von Steve Reutter