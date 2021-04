Oberhaveler Autoren stellen ihre Lektüre vor – das könnte auch was für Sie sein

Oranienburg

MAZ-Autoren lesen nicht nur in der Zeitung, sie greifen auch mal zum Buch und haben da so ihre Vorlieben. Wer was gerade liest oder kürzlich gelesen hat und unbedingt weiterempfehlen möchte, lesen Sie, liebe Leser, an dieser Stelle.

Stefanie Fechner. Quelle: Stefanie Fechner

Stefanie Fechner: Lesespaß für Jung und Alt

In „Alles was passieren wird“ von Katharina Hacker dreht sich die Geschichte um die Jugendliche Iris, eine erste zarte Liebe und ein großes Abenteuer um die Schimmelstute „Bellina“. Das Buch ist präzise und dicht erzählt und beschreibt eine Geschichte von Licht und Dunkelheit, von Unerklärlichem und eben auch von allem, was passieren kann, wenn man sich nur darauf einlässt. Die Autorin selbst wohnt in Grüneberg und Berlin, so ist es auch nicht verwunderlich, dass einige der beschriebenen Orte für Oberhaveler einen großen Wiedererkennungswert haben dürften, spielt doch die Geschichte zum Teil im Löwenberger Land.

Auch wenn es sich eigentlich um Jugendliteratur handelt, kann man auch als Erwachsener spannende Lesestunden mit diesem Buch verbringen – die perfekte Lektüre für die ersten Stunden in der wärmenden Frühlingssonne. Das Buch erscheint am 28. April im Fischerverlag und ist unter der ISBN 978-3-7373-8520-0 bestellbar. Der Kostenpunkt liegt bei 13 Euro.

Sebastian Morgner. Quelle: Jens Wegner

Sebastian Morgner: Mitfiebern mit Harry Potter

Harry-Potter-Fieber in Corona-Zeiten: Die Geschichten mit dem jungen Zauberer sorgt in diesen Tagen für Spannung und Abwechslung. Erzählt wird die Geschichte der Figur Harry Potter, der an seinem elften Geburtstag von seiner magischen Herkunft erfährt und fortan Schüler des britischen Zaubererinternats Hogwarts ist. Jeder der sieben Bände beschreibt ein Schul- und Lebensjahr von Harry Potter, seinen Freunden und Antagonisten. Teil 1 ist für mich aber weiterhin der beste: Harry Potter und der Stein der Weisen. In der Nacht vom 1. auf den 2. November erscheinen ein merkwürdig aussehender alter Mann namens Albus Dumbledore, eine Katze, die tatsächlich die verwandelte Minerva McGonagall ist, und der Halbriese Hagrid, der auf einem fliegenden Motorrad ein kleines Bündel mitbringt. Gemeinsam legen sie vor dem Haus der Familie Dursley im Ligusterweg 4 in Little Whinging, Surrey, ein Baby in einem Leinentuchbündel vor die Tür – den verwaisten Harry Potter. Die Geschichte kann starten.

Marco Paetzel. Quelle: ddd

Alles über Nieder Neuendorf

Jeden Tag fahre ich auf dem Weg in die Redaktion durch Nieder Neuendorf. Der Hennigsdorfer Wohnplatz bietet neben viel Natur und Wasser auch immer mehr Wohnungen. Die Zeiten, in denen es um die 300 Einwohner gab, sind lange passé. Heute wohnen in dem ehemaligen Dorf weit mehr als 4000 Einwohner, Tendenz steigend. Doch wie wurde Nieder Neuendorf zu dem, was es heute ist? Der Hennigsdorfer Hobby-Historiker Klaus Euhausen und das Stadtarchiv geben in der Broschüre „Nieder Neuendorf – Zur Geschichte eines märkischen Dorfes“ eine Antwort. Auf den knapp 100 Seiten mit Fotos, Karten und gut lesbaren Texten kann der Leser in die Historie des Wohnplatzes, der 1923 eingemeindet wurde, eintauchen und erfährt etwa viel über den 30-jährigen Krieg, die Kirche oder über Dorothea von Levetzow, eine bedeutende Nieder Neuendorferin. Die Broschüre ist für 7,50 Euro im Stadtarchiv zu kaufen. Interessierte können sich unter 03302/ 87 73 11 oder stadtarchiv@hennigsdorf.de melden.

Robert Tiesler. Quelle: Archiv

Promi mit Höhen und Tiefen

Okay, das Cover ist speziell. Der Inhalt aber spannend. Obwohl Bill Kaulitz erst 32 Jahre alt ist, hat er viel zu erzählen. Bekannt geworden ist er als Sänger der Band Tokio Hotel. Wer sein Buch „Career Suicide – Meine ersten dreißig Jahre“ liest, dem wird klar, dass sein Leben nie ein Zuckerschlecken war – auch und gerade nicht in der besten Zeit seiner Band. Bill war schon immer auffällig gestylt, für ihn war das normal. Damit fiel er auf, schon in der Schule. Immerhin lebte er in der Provinz, in einem Dorf bei Magdeburg. Er schreibt von Hänseleien und Attacken – aber auch, wie er das überstanden hat, wie sehr da auch sein Bruder eine Hilfe war. Bill und Tom haben sich immer perfekt ergänzt. Die Musik aber war die große Leidenschaft – und ist es noch immer. Aber wer denkt, dass es nur toll ist, ein Star zu sein, der täuscht sich. Denn der Hype, der über Tokio Hotel hereinbrach, lässt einem schon beim Lesen den Atem stocken. Das Buch „Career Suicide“ von Bill Kaulitz ist im Ullstein-Verlag erschienen.

Birgit Bunk. Quelle: Archiv

Spannend bis zum Schluss

Lucinda Riley – die Autorin hat ein Faible für Familiengeschichten und der Roman „Der Lavendelgarten“ entführt in die Provence. Er beginnt mit dem Tod der Mutter und dem Erbe eines Herrenhauses in der Provence. Durch die bildliche Sprache, die kennzeichnend für Riley ist, lässt sie die Gegend und das Haus lebendig werden und der Leser hat das Gefühl, vor Ort zu sein. Aber es gibt wieder reichlich Geheimnisse und die Geschichte in der Vergangenheit der letzten Kriegsjahre hat Auswirkungen auf das Leben in der Gegenwart. So ist der Teil der Vergangenheit aus dem zweiten Weltkrieg sehr spannend beschrieben. Der tolle flüssige Wechsel zwischen den Zeiten macht es spannend. Dann die Wendungen, wenn man denkt so muss es sein, dann aber doch verblüffende Enthüllungen kommen, die alles ändern. Das ist die Begabung der Autorin wie in allen Romanen. Riley macht es spannend bis zum Schluss und man hat Lust auf weitere Romane. Das Buch ist im Goldmann Verlag unter ISBN 978-3-442-47797-5 erschienen.

Bert Wittke. Quelle: Uwe Halling

Skandale, Katastrophen, Sternstunden

Es wird noch ein bisschen dauern, bis die Tränen getrocknet sind. Aber diese Lektüre könnte all jenen, die Fußball im Allgemeinen und den FC Schalke 04 im Besonderen lieben, dabei helfen, den gerade besiegelten Abstieg des Traditionsvereins aus dem Ruhrpott zu verdauen. „Der Mythos lebt“, erzählt die Geschichte des Vereins, der seit seiner Gründung 1904 stets zwischen Genie und Wahnsinn hin und her gependelt ist. Mal himmelhoch jauchzend, wie beim Gewinn des UEFA-Cups 1997, mal zu Tode betrübt wie eben jetzt, da der Verein nach 30 Jahren Zugehörigkeit zur höchsten deutschen Spielklasse den bitteren Gang in Liga 2 antreten muss. Obwohl sich auf mehr als 350 Seiten alles um Fußball dreht, wird es beim Lesen an keiner Stelle langweilig. Die Palette der erzählten und reichlich bebilderten Geschichten reicht von handfesten Skandalen, über sportliche Katastrophen, bis hin zu Sternstunden, auch wenn eine dieser Sternstunden am Ende der Saison 2000/2001 nur vier Minuten dauerte. Glück auf!

Helge Treichel. Quelle: Archiv

Einblicke in syrische Schicksale

Dieses Foto von Nilufer Demir ging um die Welt: Es zeigt die angespülte Leiche des dreijährigen Alan Kurdi, der bei Bodrum im Urlaubsland Türkei am Mittelmeerstrand liegt – das Gesicht halb im Sand und Wasser. Es wird zum Sinnbild der Flüchtlingskrise und der Notlage von Hundertausenden Flüchtlingen, die vor Krieg und Not fliehen und in Europa eine Zuflucht erhoffen. Die Tante des Jungen, Tima Kurdi, erzählt in ihrem Buch „Der Junge am Strand“ eine Familiengeschichte. Sie beschreibt das Leben und die Menschen in Syrien, schildert die dramatische Flucht. Sie stand per SMS in Kontakt mit ihrem Bruder. Die Textnachrichten sind Dokumente zwischen Hoffen und Bangen. Sie selbst wurde in Damaskus geboren und wanderte bereits 1992 nach Kanada aus, wo sie als Friseurin arbeitete. „Keine Statistik oder Nachrichtengeschichte wird die wahren Schrecken des syrischen Krieges so fühlbar machen wie diese bewegende und erschütternde Saga der Familie Kurdi“, schrieb ein Autoren-Kollege. Treffend!

Jeanette Hix. Quelle: Privat

Verschwörung mit TV-Star Dietmar Bär

Kennen Sie das auch? Man ist geschafft vom Tag, fällt müde ins Bett – und....kann nicht einschlafen. Für Tage wie diese habe ich Hörbücher für mich entdeckt. Aktuell bringt mich die Stimme von TV-Kommissar Freddy Schenk alias Dietmar Bär in den Schlaf. Er liest meisterhaft die von David Lagercrantz geschriebene Geschichte: „Verschwörung“ (Heyne, 22,99 Euro). Die Hauptakteure des Buches wie die taffe Lisbeth Salander in Lederklamotten und der Investigativ-Journalist Mikael Blomkvist sind vielen bekannt durch die verfilmte Millennium-Trilogie, die Stieg Larsson geschrieben hat. Mit dem Buch „Verschwörung“ geht die Geschichte weiter. Dabei kämpfen Blomkvist und Salander gegen dunkle Machenschaften und klären den heimtückischen Mord an einem weltweit führenden Experten für künstliche Intelligenz auf. Schon oft musste ich am nächsten Tag Kapitel zurückgehen, weil mich die angenehme Stimme von Dietmar Bär in den Schlaf gebracht hat – obwohl die Geschichte mega spannend ist.

Knut Hagedorn. Quelle: Archiv

Kulinarisch das Land erkunden

Deutschland ist bekanntermaßen das Land der Denker und Dichter – aber auch der kulinarischen Feinheiten und Genüsse. Jede Region hat seine eigenen Highlights und Besonderheiten auf dem Essenstisch. In dem Buch „Culinaria Deutschland – Deutsche Spezialitäten“, erschienen im Tandem Verlag, kann man sich auf fast 500 Seiten inspirieren lassen und erhält einen Einblick in die kulinarischen Spezialitäten der 16 Bundesländer. Ob nun Sylter Muschelsuppe, Stockfisch aus Bremen, Pfälzer Saumagen oder eine Schusterpfanne aus Thüringen – die Vielfalt ist sehr groß und das Schöne dabei ist – entsprechende Rezepte und Kochanleitungen sind ebenfalls im Buch vorhanden. So haben auch Kochlaien, zu denen ich mich zählen würde, die Gelegenheit, mal nicht alltägliche Speisen anzufertigen. Auch Desserts und Backwaren werden vorgestellt, so dass man nach Lust und Laune schlemmen kann. Wir haben es als Familie mehrfach ausprobiert und neben neuen Gaumenreizen macht das Kochen einfach Spaß.

Sebastian Blumberg. Quelle: Archiv

Minutiöses Zeugnis der Zeit

Es ist ein außergewöhnliches Buch. Nicht nur, weil es das erste Buch ist, welches auf der Basis von Dokumenten basiert, die 70 Jahre verschlossen in den russischen Archiven lagen und die erst 2015 eingesehen werden konnten: „Der Vorgang Benario – Die Gestapo-Akte 1936 bis 1942“. Autor Robert Cohen ist bei seiner Suche auf Unterlagen gestoßen, die den Weg von Olga Benario sechs Jahre lang minutiös dokumentieren. Die Agentin der Kommunistische Internationale und Lebenspartnerin des brasilianischen Revolutionärs Luiz Carlos Prestes wurde im Frühjahr 1936 in Brasilien verhaftet und in hochschwangerem Zustand an Deutschland ausgeliefert und inhaftiert. Die Gestapo legte eine 2000 Blatt starke Akte an, in dem Briefe, Anweisungen und Befehle festgehalten wurden. Die Akte gibt einen ungeheuerlichen Einblick in Schikanen, Terror und Machtlosigkeit, denen Menschen in der NS-Zeit ausgesetzt waren. Das Buch ist im Verlag „edition berolina“ erschienen und kostet 14,99 Euro.

