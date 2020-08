Oberhaveler Fahrradläden verzeichnen Corona-Boom

Oberhavel

Corona-Krise gleich Wirtschaftskrise? Nicht bei den Fahrradhändlern in Oberhavel. Die erleben aktuell einen bisher nie dagewesenen Boom.

Das bestätigt auch Mario Klaas (56) vom Oranienburger Fahrradhaus Klaas in der Bernauer Straße. „So einen Boom auf Fahrräder habe ich bisher nur einmal erlebt, und das war kurz nach der Wende“, erinnert sich der Inhaber. Damals seien zahlreiche Ost-Fahrräder gegen die Modelle aus dem Westen ausgetauscht worden, danach habe sich der Absatz aber eingepegelt. „Zu Beginn der Coronapandemie im März sah es auch für uns nicht ganz so gut aus“, bilanziert der Geschäftsmann. Dann durfte er das Geschäft öffnen, „um die Infrastruktur der Bevölkerung aufrecht zu erhalten“, erklärt er.

Im Oranienburger Fahrradhaus Klaas mangelt es nicht an Arbeit – wohl aber an Fahrrädern. Die Hersteller können die Nachfrage derzeit kaum bedienen. Quelle: Robert Roeske

Der Verkauf von Fahrrädern war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch untersagt. „Erst mit den Lockerungen konnten wir den Verkauf wieder starten.“ Die Nachfrage nach Fahrrädern sei zu diesem Zeitpunkt rapide angestiegen – mittlerweile sind die Lager so gut wie leer. „Die Hersteller können gar nicht in dem benötigten Umfang liefern, so dass die große Nachfrage zum Teil gar nicht mehr bedient werden kann“, erläutert Mario Klaas. Derzeit könne nur noch das verkauft werden, was sich noch in den Lagern befindet. Eine Erklärung für die gestiegene Nachfrage nach Fahrrädern hat der 56-Jährige, der das Geschäft seit 1990 betreibt, auch: „Die Leute konnten ja nicht mehr verreisen, also wurde zu Hause wieder mehr Rad gefahren, alte Fahrräder wurden wieder in Schuss gebracht“, bestätigt er.

Auftragsbücher sind gut gefüllt

„Es ist ein boomendes Geschäft“, erklärt auch Torsten Antonius (54), Inhaber von Erlebnis-Rad in Oranienburg. Er wagte während des Lockdowns den Schritt in die Selbstständigkeit. Auch er durfte anfangs nur Reparaturen oder Serviceleistungen durchführen, mittlerweile ist auch der Verkauf wieder angelaufen. „Ich habe eine gute Auftragslage in allen Bereichen“, bestätigt der Oranienburger.

Torsten Antonius aus Oranienburg hat sein Geschäft Erlebnis-Rad mitten in der Coronapandemie eröffnet. Quelle: Robert Roeske

Ob die Oranienburger jetzt aber tatsächlich mehr Fahrräder kaufen als in den Vorjahren, kann er auf Grund seiner Neueröffnung im April nicht sagen. „Dazu kann ich mir keine Beurteilung erlauben“, konstatiert er. In seinem Geschäft in der Bernauer Straße 102 hat sich Torsten Antonius vor allem darauf spezialisiert, seinen Kunden schmerzfreies und gesundes Radfahren zu bieten – dafür wird der Kunde mit einem speziellen System vermessen und nach der Auswertung das passende Fahrrad gesucht.

Auch beim Zubehör steigt die Nachfrage

„Elektroräder, Sporträder, Zweiräder für Kinder, Jugendliche und Erwachsene – die Nachfrage war seit dem Neustart in allen Bereichen sehr groß“, berichtet Heiko Ebert, Inhaber von „Zweirad Ebert“ in Hennigsdorf. Auch beim Zubehör, wie Helmen, Taschen oder Halterungen, gibt es inzwischen Engpässe, die Regale zeigen Lücken. „Zwischendurch haben wir schon überlegt, ob wir Grünpflanzen ins Schaufenster stellen sollten“, sagt Ebert scherzhaft. Das Umsatzplus habe sogar die hohen finanziellen Ausfälle, die während der Schließzeit entstanden waren, wieder kompensieren können.

Bei Heiko Ebert in Hennigsdorf gibt es sogar beim Zubehör Engpässe, weil die Nachfrage so groß ist. Quelle: Wiebke Wollek

Dürfen die Fahrradhändler nun als Sieger aus der Krise gehen? „Erstmal sind wir da gut rausgekommen“, sagt Heiko Ebert. „Sehr viele Menschen haben sich diesen Sommer ein neues Fahrrad gekauft. Nun kann es aber sein, dass die Verkäufe in den nächsten ein bis zwei Jahren wieder weniger werden. Viele haben vielleicht die Neuanschaffung vorgezogen.“ Fahrrad Ebert bietet auch Reparaturen an. „Da gab es erstmals einen Annahmestopp. Das habe ich seit Beginn meiner Selbstständigkeit 1990 nicht erlebt.“

Lieferprobleme gibt es bei Produkten aus dem asiatischen Raum. Doch ein Großteil der Ware kommt vom deutschen Hersteller Gudereit. Michael Schürer vom Hennigsdorfer Fahrradhandel Schürer sagt zwar: „Wir haben gut zu tun.“ Einen sprunghaften Anstieg von Verkäufen konnte er aber nicht verzeichnen. Die Zahlen seien in etwa so wie im Vorjahr. Die Lieferprobleme betreffen unter anderem Mountainbikes aus Italien.

Stadträder und E-Bikes sind in Kremmen gefragt

Im Fahrradcenter in Kremmen ist die Nachfrage in den vergangenen Monaten größer geworden. „Es kommen jetzt mehr Leute, um nach Rädern zu fragen und wegen Reparaturen“, erzählte Martina Jarosch, Angestellte im Fahrradcenter, am Montag. Es kommen gerade viele Leute in den Laden in der Berliner Straße, die ihre Räder jahrelang nicht benutzt haben und sie wieder in Ordnung bringen lassen wollen. Mountain Bikes gibt es in dem Kremmener Geschäft eher weniger. „Die Leute fragen oft nach normalen Stadträdern, nach Citybikes.“ Auch E-Bikes seien durchaus nachgefragt.

