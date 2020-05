Oberhaveler Feuerwehr trauert um Lothar Sprenger

Glienicke

Oberhavels Feuerwehrlandschaft trägt Trauerflor: Am 5. Mai verstarb der Kreisbrandmeister a.D. Lothar Sprenger im Alter von 83 Jahren. Das teilte der Kreisfeuerwehrverband am Mittwochvormittag mit. Lothar Sprenger sei „maßgeblich an der Entwicklung der Feuerwehren in den Altkreisen Gransee und Oranienburg und später im Landkreis Oberhavel beteiligt“ gewesen, heißt es seitens des Kreisfeuerwehrverbands weiter.

Eine Seele von Mensch

Auch Steffen Schönfeld, Vorsitzender des Kreisverbandes, spricht von Lothar Sprenger als „eine Seele von Mensch.“ Zu den Treffen der Alters- und Ehrenabteilung sei der Glienicker nach wie vor gern gekommen. Das erste Mal sei er mit Lothar Sprenger beim großen Waldbrand in Summt im Jahr 1992 in Kontakt gekommen, erinnert er sich. „Er hat sich unheimlich für die Feuerwehren im Landkreis eingesetzt. Mit ihm verlieren wir einen tollen und engagierten Menschen“, so Schönfeld.

Der amtierende Kreisbrandmeister Steffen Malucha pflichtet ihm bei. Lothar Sprenger sei ein hoch engagierter, stets freundlicher und kameradschaftlicher Feuerwehrmann gewesen, der sein ganzes Leben in diesen Dienst gestellt habe. In schwierigen Zeiten habe er wertvolle Grundsteine im Landkreis gelegt, von denen die Feuerwehren bis heute zehren. Seine Verdienste als Kreisbrandmeister Oranienburgs und nach der Kreisgebietsreform als stellvertretender Kreisbrandmeister würden bis heute fortwirken. „Im Kreisfeuerwehrverband hatte er wesentlichen Anteil an der Einführung einer organisierten Kreisausbildung, wie wir sie heute kennen“, so Malucha. „Er war Organisator und Ansprechpartner für alle Kameradinnen und Kameraden. Wir alle werden sein Vermächtnis in Ehren halten. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie.“

Von Stefanie Fechner