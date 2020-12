Oberhaveler Jäger schießen mehr Wildschweine

Gransee

Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt Oberhavel reagiert auf die grassierende Afrikanische Schweinepest und wird in diesem Jahr lediglich am 24. und 31. Dezember sowie an den gesetzlichen Feiertagen geschlossen sein. Für dringende Fälle ist an diesen Tagen der tierärztliche Rufbereitschaftsdienst über die Telefonnummer 03301/6 01 62 31 (Ansage der Rufbereitschaftsdienst-Nummer) erreichbar.

Jagdausübungsberechtigte können ihre Trichinen- sowie die dazugehörigen Blutproben wie gewohnt an den beiden bekannten Standorten in Gransee, Karl-Marx-Platz 1, und Oranienburg ( Bernauer Straße 57/59) in die dafür vorgesehenen Briefkästen einbringen. Der Kurier fährt die Proben vor Weihnachten letztmalig regulär am 23. Dezember zur Untersuchung ins Landeslabor Berlin-Brandenburg (LLBB). In der Woche vor Silvester findet die letzte Kurierfahrt am Mittwoch, 30. Dezember, statt. Die erste Kurierfahrt im neuen Jahr erfolgt am Montag, 4. Januar.

Anzeige

Labore wollen schnelle Ergebnisse liefern

Das Landeslabor strebt an, trotz der Corona-Einschränkungen alle eingesandten Proben in den üblichen Fristen zu untersuchen, weist aber darauf hin, dass es gegebenenfalls etwas längere Wartezeiten bis zum Vorliegen des Trichinen-Untersuchungsergebnisses geben kann.

In der Regel liegt es am Folgearbeitstag abends vor, wenn die Probe am Vortag vor 9 Uhr im Veterinäramt abgegeben wurde. Das Amt informiert die Jäger per Post beziehungsweise auf telefonische Nachfrage vorab über das Ergebnis.

Bei Auftreten der Tierseuche im Kreis tritt Tierseuchenalarmplan in Kraft

Erst wenn der vom Veterinäramt abgestempelte und unterschriebene Wildursprungsschein vorliegt, ist das Fleisch freigegeben. Die eingesandten Blutproben werden im Landeslabor hinsichtlich der Erkennung von Tierseuchen, insbesondere der Afrikanischen Schweinepest (ASP), untersucht. Über Einzelblutbefunde werden die Jagdausübungsberechtigten nicht informiert. Sollte allerdings an Hand einer Blutprobe die Afrikanische Schweinepest festgestellt werden, tritt der Tierseuchenalarmplan des Landkreises Oberhavel in Kraft und die Kreisverwaltung wird dies unverzüglich öffentlich mitteilen.

Über das Prozedere der Kurierfahrten und der Untersuchungen im Landeslabor während des Feiertagszeitraums informiert das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt auch in einem Schreiben, das dem Kreis- und dem Landesjagdverband, den Fleischbeschau-Tierärzten und der unteren Jagdbehörde zugegangen ist. Zudem finden Interessenten alle relevanten Auskünfte auch auf der Webseite www.oberhavel.de/Trichinenproben sowie als Aushang an den Briefkästen.

Landkreis zahlt weiterhin die Trichinenuntersuchung

„Um unsere Jägerschaft in Oberhavel zu unterstützen, die zu einer verstärkten Bejagung aufgerufen ist, wird der Landkreis Oberhavel auch künftig die anfallenden Kosten für die Trichinenuntersuchung vollständig übernehmen“, sagt der zuständige Dezernent Egmont Hamelow. Dieses Prozedere wird bereits seit gut zwei Jahren umgesetzt.

Bevor ein Wildschwein für den menschlichen Verzehr freigegeben werden kann, ist bei der Fleischuntersuchung eine abschließende amtliche Untersuchung auf Trichinen vorgeschrieben. Für diese Untersuchung ist regulär eine Gebühr – derzeit sind das knapp zehn Euro – zu entrichten.

Bis Mitte November 2020 wurden von hiesigen Jägern bereits mehr als 5100 Proben zur Untersuchung auf Trichinen eingereicht. Im Vergleich zu den Vorjahren – 2018 wurden 3634 Proben und im vergangenen Jahr 4579 Proben von Schwarzwild untersucht. Damit ist laut Kreisverwaltung eine kontinuierliche Erhöhung der Bejagung zu verzeichnen. Bis zum Jahresende wird der Landkreis Oberhavel voraussichtlich insgesamt rund 60 000 Euro für die Kostenübernahme der Trichinenuntersuchung im laufenden Jahr aufwenden.

Das Veterinäramt weist noch einmal eindringlich auf die Notwendigkeit der Trichinenuntersuchung bei Hausschweinen, Schwarzwild und anderen Wildtierarten, die Träger von Trichinen sein können (zum Beispiel Dachs, Sumpfbiber), hin. Die Tierkörper dürfen vor Abschluss der amtlichen Untersuchung weder aus dem Landkreis gebracht noch zerlegt oder verarbeitet werden.

Lesen Sie auch:

Afrikanische Schweinepest: Was bei einem Wildschwein-Fund zu tun ist

Landestierarzt hält Schweinepest bei Hausschweinen für vermeidbar

Angehende Spürnasen stecken in Schwierigkeiten

Von MAZonline