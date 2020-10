Oberhaveler Kreisarchiv unterstützt Betroffene bei Recherche zu erlittenem Unrecht bis 1990

Menschen, die als Minderjährige in der Bundesrepublik bis 1975 und in der DDR bis 1990 in stationären Einrichtungen der Psychiatrie oder Behindertenhilfe Leid und Unrecht erfahren haben, können noch bis zum 31. Dezember 2020 bei der „Stiftung Anerkennung und Hilfe" Anerkennungs- und Unterstützungsleistungen beantragen.