Oberhaveler MAZ-Redakteure und Reporter erinnern sich an den 11. September

Oberhavel

Viele Menschen schauten am 11. September 2001 ungläubig auf die Fernsehbilder, die immer wieder von den brennenden Twin Towers des World Trade Centers in New York zu sehen waren. Sie erinnern sich heute noch, wo sie waren oder was sie gerade gemacht haben, als sie von der Nachricht der brennenden Wolkenkratzer erfuhren. An dieser Stelle blicken MAZ-Redakteure und Reporter zurück.

Beim Fußballtraining

Sebastian Morgner, Redaktionsleiter: Dieser Tag ist mir in Erinnerung. Ich hatte gerade die Lokalsportseite für Oranienburg fertiggemacht und war auf dem Absprung zum Fußballtraining meiner Nachwuchs-Mannschaft vom FC 98 Hennigsdorf. Ich realisierte in dem Moment noch nicht, was da passiert ist. Auf einem kleinen Fernseher in der Redaktion sah ich den ersten Turm, der brannte. Und immer wieder die Bilder, wie ein Flugzeug ins Gebäude flog. Nach dem Training fuhr ich nach Hause und hörte im Radio die Nachrichten. Am Abend verfolgte ich das Geschehen am Fernseher. Schreckliche Bilder.

Flugzeug abgestürzt

Marco Paetzel, Redakteur: An jenem 11. September hatte ich eine Stunde Musik-Theorie hinter mir. Mit Freunden stand ich vor der Musikschule in meiner Heimatstadt Falkensee, als jemand erzählte, dass ein Flugzeug in die Twin-Towers gerast sei. Wir dachten an einen Flugzeugabsturz. Doch als ich nach Hause kam, wurde es Gewissheit: Es musste ein Terroranschlag gegen die USA gewesen sein, denn unter anderem war ja auch eine Maschine ins Pentagon gerast. RTL-Mann Peter Kloeppel hielt uns über Stunden auf dem Laufenden. Mit jedem weiteren Update aus den USA wurde dieser Tag furchtbarer.

Klingeln für die Puhdys

Robert Tiesler, Reporter: Die ganze Redaktion stand am 11. September 2001 vor dem Fernseher, der neben meinem Platz stand. Die Arbeit kam zum Erliegen, stattdessen schauten wir auf die Live-Bilder aus New York. Das Wort Krieg – das wurde damals geflüstert. Es war fast 16 Uhr – und nebenan klingelte das Telefon. Ich musste mich um eine Freikartenverlosung kümmern. Die Leute riefen an, weil sie zu den Puhdys wollten. Während ich zum Telefon ging, stürzte in den Live-TV-Bildern der erste Turm zusammen. Während also in New York die Katastrophe ihren Höhepunkt erreicht, hing ich am Telefon: „Sie möchten also zwei Puhdys-Tickets?“ Surreal.

Totale Schockstarre

Knut Hagedorn, Redakteur: Ich hatte an besagtem 11. September 2001 frei. Da der Abend zuvor recht lang war, beschloss ich ein Mittagsschlaf einzulegen. Als ich dann kurz nach 15 Uhr den Fernseher anmachte und mich einfach nur berieseln lassen wollte, sah ich auf allen Nachrichtensendern die gleichen Bilder. Das World Trade Center brannte. An diesem Abend hätte ich eigentlich Fußballtraining gehabt, doch aus Respekt vor den Opfern des Terroranschlages wurde das Training abgesagt. Stattdessen versammelten wir uns alle in unserer Stammkneipe und verfolgten den ganzen Abend die Berichterstattungen. Der Schock saß allen in den Gliedern.

Fassungslos vor dem TV

Helge Treichel, Redakteur: „Mach mal den Fernseher an“, sagte einer in der Redaktion. Ein Flugzeug habe das World-Trade-Center gerammt. Ich ließ alles stehen und liegen und starrte fassungslos auf die Live-Bilder, die über den kleinen Bildschirm flimmerten. Anfangs sah es nach einem Unfall aus, aber dann war von Flugzeugentführungen die Rede. Ich kann mich noch an die Schrecksekunde erinnern, als ein zweites Flugzeug in die Türme krachte. Da war klar, dass mehr dahinter steckt. Man sah den ersten Turm einstürzen, noch bevor der Kommentator sich das auszusprechen traute. Es war schwierig, unter diesen Bedingungen weiterzuarbeiten.

Absolute Ungläubigkeit

Stefanie Fechner, Reporterin: Es gibt wenige Ereignisse, die mich so nachhaltig mitgenommen haben, wie der Anschlag auf das World Trade Center. Am 11. September 2011 war ich 15 Jahre alt. Als ich von der Schule nach Hause kam, war meine Oma zu Besuch. Dabei lief sonst kein Fernseher, doch an diesem Tag zeigten die Fernsehsender immer wieder, wie die Flugzeuge nacheinander in die Türme einschlugen. Ich weiß noch, dass ich diese Bilder gar nicht fassen und einordnen konnte, so dass ich nur ungläubig auf den Fernseher starrte. Den Erwachsenen ging es genauso. Am nächsten Tag war es dann natürlich auch das bestimmende Thema in der Schule.

Nachricht aus dem Autoradio

Bert Wittke, Redakteur: Im Autoradio habe ich das erste Mal davon gehört, dass sich in New York offensichtlich eine Tragödie ereignet hat. Ich kam an diesem 11. September 2001 von einem Gesprächstermin mit Feuerwehrleuten aus dem Löwenberger Land und fuhr zurück in die Redaktion. Zu diesem Zeitpunkt wurde noch gerätselt, was hinter dem Unglück stecken könnte. Als ich dann die ersten TV-Bilder sah, begegneten mir dort wieder Feuerwehrleute und langsam zeichnete sich ab, dass sie zu jenen gehören würden, die dieser 11. September zu tragischen Helden machen würde. Seither ist der Respekt vor diesen Leuten nur noch größer geworden.

Auf dem Weg zum Bolzplatz

Matthias Schütt, Reporter: Mit meinen 14 Jahren hieß es an jenem 11. September 2001, es war ein Dienstag, am Nachmittag den örtlichen Bolzplatz unsicher zu machen. In meiner jugendlichen Unbekümmertheit schnappte ich mir den Ball, klemmte ihn auf den Gepäckträger und los ging’s. In Zeiten, wo das Handy noch nicht permanenter Begleiter war, haben wir erst in der Pause etwas von den Terroranschlägen mitbekommen. Die Tragweite der Informationen war uns nicht bewusst. Erst als ich am Abend nach Hause kam, die Fernsehbilder und Interviews sah, wurde mir klar, was da wirklich Unfassbares in New York City geschehen ist. Ich dachte sofort an Krieg!

