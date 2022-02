Oberhaveler Politiker sind bestürzt nach der russischen Invasion in der Ukraine

Oberhavel

Der Angriff auf die Ukraine in der Nacht zum Donnerstag hat bei Mandatsträgern aller Parteien aus der Region tiefe Bestürzung ausgelöst. Einhellig verurteilen sie den russischen Überfall. Oberhavels Politikerinnen und Politiker reagieren entsetzt.

Ariane Fäscher ist die hiesige Bundestagsabgeordnete der SPD. Quelle: Julia Tham

Ariane Fäscher, SPD-Bundestagsabgeordnete: „Über den kriegerischen Übergriff Russlands auf die Ukraine bin ich tief erschüttert.“ Sie habe diesen zwar für möglich, aber auch für „unvorstellbar“ gehalten. „Wichtig und richtig ist die Geschlossenheit der Europäischen Union und der westlichen Welt, mit aller Härte diesen Völkerrechtsbruch zu sanktionieren“, betont sie. Die Äußerungen des russischen Präsidenten zur Begründung des Überfalls würden allerdings nahelegen, „dass dieser machtpolitische Aberwitz nicht in der Ukraine halt machen wird, sondern die Destabilisierung von Demokratien und Europas insgesamt zum Ziel hat.“ Nach Desinformation und Cyberangriffen lasse Putin nun das Militär aufmarschieren.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete für Oberhavel, Uwe Feiler. Quelle: Sebastian Morgner

Uwe Feiler, CDU-Bundestagsabgeordnete: Das Handeln Russlands nannte Feiler einen „klaren Völkerrechtsbruch“, eine Kriegshandlung. Die Frage sei, ob Putin noch mehr vorhabe. „Alles, was dann kommt, sind Nato-Staaten.“ Europa befinde sich in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Wichtig sei nun ein einheitliches Handeln Europas und der USA. „Die restliche Welt muss zusammenstehen“, so Feiler.

Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg (Die Linke). Quelle: privat

Anke Domscheit-Berg, Linken-Bundestagsabgeordnete: „Bis ins Mark geängstigt und erschüttert“ war Anke Domscheit-Berg beim Betrachten der Nachrichten am Donnerstagmorgen. „Am Mittwochabend hatte ich noch eine Reise mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung nach Kiew geplant“, sagt sie fassungslos. Dies habe sich quasi über Nacht erledigt. Sie sei auch persönlich betroffen, fuhr die Abgeordnete fort. Ihre Mutter wurde auf heute ukrainischem Gebiet geboren, die Familie wanderte Anfang des 19. Jahrhunderts dorthin aus. „Was sie erzählt hat, wieviel Kulturen dort friedlich zusammen leben konnten“ – der Satz bleibt unvollendet. Jetzt mache ihr die nukleare Bedrohung Sorgen, die „Putin in seiner Rede unverhohlen angedroht hat.“ Fest steht, dass man sich nun auf eine innereuropäische Flüchtlingswelle einstellen müsse. Und da sei Solidarität Pflicht.

Andreas Noack, SPD-Landtagsabgeordneter, aus der Ofenstadt Velten. Quelle: Werner SchueringWerner Schuering

Andreas Noack, SPD-Landtagsabgeordneter: Noack erklärte, er sei 1965 – 20 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg – geboren und in seinem Leben immer davon ausgegangen, dass wir in Europa keinen Krieg mehr haben werden. „Nun wurden wir eines Besseren belehrt. Das ist nicht nur ein Angriff auf die Ukraine sondern auf uns alle – nicht irgendwo weit weg, sondern mitten in Europa. Putin will die Nachkriegsordnung verändern“, so Noack. Worte allein würden nun nicht reichen, der Westen werde nun zusammenstehen müssen. Das werde in Russland gehört werden, da sei sich Andreas Noack sicher. „Auch das russische Volk will keinen Krieg“, so der Sozialdemokrat.

Clemens Rostock, Landtagsabgeordneter der Grünen in Brandenburg. Quelle: Marco Paetzel

Clemens Rostock, Grünen-Landtagsabgeordneter: Rostock sei geschockt. „Noch 2012 war ich trampend in der Ostukraine unterwegs und muss jetzt an die Menschen denken, die ich damals traf.“ Krieg führe zu Not, Elend und Tod, so der Grünen-Landtagsabgeordnete. „Ich hoffe, dass Sanktionen und hoffentlich auch Widerstand in der russischen Bevölkerung Putin in die Schranken weisen können.“

Björn Lüttmann, SPD-Landtagsabgeordneter aus Oranienburg. Quelle: SPD Bürgerbüro

Björn Lüttmann, SPD-Landtagsabgeordneter: „Wir sind hier heute im Landtag zusammengekommen und es gab gerade eben eine sehr emotionale Rede unseres Ministerpräsidenten Dietmar Woidke zu den Ereignissen in der Ukraine.“ Björn Lüttmann hofft auf ein baldiges Ende der kriegerischen Handlungen. „Das Land Brandenburg hat sich immer sehr für die deutsch-russische Freundschaft engagiert, viele Menschen – auch in Oranienburg – haben freundschaftliche, viele sogar verwandtschaftliche Beziehungen nach Russland. Ich bin mir sicher, dass auch die große Mehrheit der Menschen in Russland keinen Krieg will. Es gilt jetzt, alle Gesprächskanäle offen zu halten, die dazu beitragen können, die kriegerische Aggression gegen die Ukraine zu beenden. Der Ukraine gilt unsere umfängliche Solidarität. Dem völkerrechtswidrigen Handeln des russischen Präsidenten muss umgehend Einhalt geboten werden!“

Nicole Walter-Mundt, CDU-Landtagsabgeordnete aus Oranienburg. Quelle: Christian Howe

Nicole Walter-Mundt, CDU-Landtagsabgeordnete: Auch für die Oranienburger CDU-Landtagsabgeordnete seien die aktuellen Ereignisse und Entwicklungen in der Ukraine nicht leicht zu verarbeiten. „Das ist für mich ein absoluter Gänsehautmoment. Denn am Mittwoch sprach ich noch im brandenburgischen Landtag darüber, wie im Jahre 1945 gegen Ende des zweiten Weltkrieges, alliierte Kampfbomber meine Heimatstadt Oranienburg mit vielen Tonnen Munition in Schutt und Asche legten. Und in der Nacht zu Donnerstag beginnt Wladimir Putin die Heimat unserer ukrainischen Freunde und Nachbarn zu bombardieren. Die Ukrainer und Europäer werden wohl noch viele Jahrzehnte und Generationen mit den Folgen eines völlig irre gewordenen russischen Präsidenten zu kämpfen haben, der mit seiner Kriegserklärung den Frieden, die Freiheit und unsere demokratischen Grundwerte mit Füßen tritt.“

Der CDU-Landtagsabgeordnete Frank Bommert aus Sommerfeld. Quelle: Christophe Gateau

Frank Bommert, CDU-Landtagsabgeordneter: Der Sommerfelder ist betroffen. „Das ist eine harte Nummer“, sagte er. Auch im Landtag, wo eine reguläre Sitzung stattfand, herrsche große Betroffenheit. Man habe gehofft, dass es sich nur um ein Säbelrasseln gehandelt habe. „Alle hoffen, dass es sich nicht ausweitet, dass ein europaweiter Krieg entsteht.“

Heiner Klemp, Landtagsabgeordneter der Grünen aus Oranienburg. Quelle: Andreas Herz

Heiner Klemp, Grünen-Landtagsabgeordneter: Putin greife nicht nur die Ukraine, sondern ganz Europa an. „Putins Invasion in der Ukraine ist ein eklatanter Bruch des Völkerrechts. Das darf niemals akzeptiert werden und erfordert eine deutliche Antwort von Seiten der Staatengemeinschaft. Wer Grenzen militärisch überschreitet, setzt sich ins Unrecht. Dennoch: Die Diplomatie darf nie am Ende sein. Wir müssen Gesprächskanäle auf verschiedenen Ebenen offenhalten. Es ist nicht das russische Volk, das heute einen Krieg mitten in Europa anzettelt, sondern der Autokrat Putin.

Inka Gossmann-Reetz, Mitglied der SPD-Fraktion im Landtag Brandenburg. Quelle: Partei

Inka Gossmann-Reetz, SPD-Landtagsabgeordnete: „Schon lange waren die Zeichen eindeutig, dass Russland die westliche Welt und die freien Demokratien skrupellos angreift“, konstatiert Inka Gossmann-Reetz. Seit längerer Zeit sei das unter anderem durch Einmischung in Wahlen, Cyberangriffe und gezielte Desinformationskampagnen wahrzunehmen. „Die jetzige Invasion ist von langer Hand geplant“, zeigt sich die Hohen Neuendorferin überzeugt und sagt: „Wir werden uns auf weitere schwere Angriffe einstellen müssen. Meine tiefe Solidarität gilt den Menschen in der Ukraine. Frieden muss weiterhin Ziel all unserer Bemühungen sein.“

Thomas von Gizycki ist bündnisgrüner Landtagsabgeordneter. Quelle: Peter-Paul Weiler

Thomas von Gizycki, Grünen-Landtagsabgeordneter: „Der Angriff Russlands auf die Ukraine ist ein ungeheuerlicher Vorgang, der aufs schärfste beantwortet werden muss. Spätestens jetzt hat sich Russland aus der Gemeinschaft der modernen Staaten verabschiedet und in die Reihe diverser Despotenstaaten wie Iran, Nordkorea oder Syrien eingereiht.“

Oranienburgs Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos). Quelle: Steffi Rose

Alexander Laesicke, Oranienburgs Bürgermeister: Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine sind auch viele Oranienburgerinnen und Oranienburger in Sorge. „Wir haben die Nachricht in den Morgenstunden mit großer Betroffenheit aufgenommen“, so Bürgermeister Alexander Laesicke und der Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung Dirk Blettermann. „In unserer Stadt leben viele Menschen ukrainischer und auch russischer Herkunft friedlich zusammen. Uns allen gemeinsam ist, dass uns kriegerische Handlungen in Europa erschrecken und wir auf ein baldiges Ende aller militärischen Aktionen hoffen. Unsere Solidarität gilt vor allem den Menschen in der Ukraine“, erklären die beiden Politiker gemeinsam.

Der amtierende Oberhavel-Landrat Egmont Hamelow (CDU). Quelle: Peter Geisler

Egmont Hamelow, amtierender Landrat (CDU): Auch im Landratsamt betrachtet man die Ereignisse in der Ukraine mit Sorge und Bestürzung. „Die Kreisverwaltung bereitet sich nach den heutigen Ereignissen in der Ukraine darauf vor, Menschen, die aus ihrer Heimat fliehen, aufzunehmen und ihnen in Oberhavel Unterkunft und Schutz zu gewähren. Wir prüfen derzeit die Möglichkeiten in den bestehenden Gemeinschaftsunterkünften Oberhavels, aber auch eine Reaktivierung von bereits geschlossenen sowie die Neuerrichtung von Unterkünften kommt in Frage. Gleichwohl hegen wir nach wie vor die Hoffnung, dass sich diese dramatische Situation in den kommenden Tagen nicht weiter verschärft und doch noch eine friedliche Lösung gefunden wird“, sagt der Egmont Hamelow.

Von MAZonline