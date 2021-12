Oberhaveler Sportvereine können bis zum 31. Januar 2022 finanzielle Unterstützung erster Projekte beantragen

Oberhavel

Auch für das kommende Jahr können Oberhavels Sportvereine wieder Anträge auf finanzielle Unterstützung stellen. Dabei endet die Antragsfrist für Vorhaben im ersten Halbjahr 2022 bereits am 31.Januar 2022. Vereine, die in diesem Zeitraum Fördermittel in Anspruch nehmen wollen, sollten sich also sputen. Für bereits im Januar 2022 geplante Projekte müssen die Anträge noch eher gestellt werden –nämlich vor Projektbeginn.Verspätet eingehende Unterlagen können leider nicht berücksichtigt werden.

Bis zu 50 Prozent der Kosten förderfähig

Bei der so genannten Projektförderung sind bis zu 50 Prozent der Gesamtkosten der konkreten Maßnahme, maximal jedoch 2500 Euro bei internationalen und nationalen Projekten, 1500 Euro bei überregionalen Projekten und 250 Euro bei regionalen Projekten, Trainingslagern sowie die Teilnahme von einzelnen Sportlerinnen oder Sportlern förderfähig.

Dabei werden die beantragten Vorhaben gemäß der in der Sportförderrichtlinie vom 1. Januar 2021 festgelegten Prioritätengefördert. Die Berechnung der Fördersumme richtet sich nach der Art sowie dem Ort und dem Wirkungskreis des Projektes.

Antragsfrist für Vorhaben im zweiten Halbjahr endet im Juli

Die Antragsfrist für Vorhaben im zweiten Halbjahr 2022 endet am 31. Juli 2022. Neben der Projektförderung unterstützt der Landkreis aber auch die Kinder-und Jugendarbeit in Sportvereinen, die ihren Hauptsitz in Oberhavel haben und Mitglied in einem Sportbund oder Sportfachverband sind. Die Zuwendung wird als Festbetrag in Höhe von 17,50 Euro pro Kind beziehungsweise Jugendlichen bis 18 Jahre gewährt. Grundlage der Berechnung ist die Anzahl der zum 1. Januar für das laufende Kalenderjahr in dem antragstellenden Verein gemeldeten und mitgliedschaftlich gebundenen Kinder und Jugendlichen. Die Antragsfrist für diese Art der Förderung im Jahr 2022 endet am 1. März 2022.

173 verschiedene Projekte unterstützt

„Im laufenden Jahr haben wir 173 verschiedene Projekte in Höhe von insgesamt 82 000 Euro finanziell unterstützt“, resümiert der für die Sportförderung zuständige Dezernent Matthias Rink. „Es ist bedauerlich, dass coronabedingt zahlreiche Anträge zurückgezogen wurden beziehungsweise bewilligte Vorhaben nicht stattfinden konnten. Aber: Die Restmittel von fast 71 000 Euro verfallen nicht. Sie werden ins nächste Haushaltsjahr übertragen und stehen den Vereinen dann für die Projektförderung im kommenden Jahr zur Verfügung.

Anträge auch online möglich

Wir freuen uns, wenn die Vereine von unserem Angebot reichlich Gebrauch machen und die Unterstützung fristgerecht beantragen. Im Übrigen haben in diesem Jahr bereits viele Antragsteller die seit Jahresbeginn vorhandene Möglichkeit genutzt, ihre Sportfördermittelanträge online einzureichen. Rund drei Viertel der Anträge gingen digital ein“, freut sich Matthias Rink. „Dies erleichtert auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit.“

Weitere Informationen gibt es unter 03301/ 601-5687. Die Förderrichtlinie und Antragsunterlagen sind abrufbar unter www.oberhavel.de/Sportförderung.

