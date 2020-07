Oberhavel

Die gewerblichen Zulassungsdienste im Landkreis hadern dieser Tage mit enormen Wartezeiten: Die Kfz-Zulassungsstelle kommt offenbar mit der Bearbeitung von Aufträgen nicht mehr hinterher. Gleich mehrere Zulassungsdienst-Inhaber wandten sich an die MAZ, um ihrem Ärger Luft zu machen. Ihre Namen wollen sie nicht nennen, denn sie befürchten Repressalien. „Seit etwa vier Wochen steigen die Zeiten, die zur Bearbeitung benötigt werden, an“, heißt es. „Ich habe am Donnerstag noch die Anmeldungen von Dienstag zu stehen, weil es keine Kapazitäten in der Zulassungsstelle gibt“, berichtet einer der Betroffenen.

Zulassungsdienste bemängeln Kommunikation

Mit Glück könne man die Aufträge noch im Laufe der Woche abgeben, heißt es weiter. Zuvor waren An-, Ab- und Ummeldungen von Fahrzeugen in der Regel an nur einem Tag möglich – darauf haben sich die Kunden der Zulassungsdienste eingestellt. Diese „reagieren zunehmend mit Unverständnis auf die lange Bearbeitungsdauer“, heißt es aus einem Zulassungsdienst. „Aber wir können doch am wenigsten dafür.“ Eine ähnliche Phase habe es schon einmal vor geraumer Zeit gegeben, so schlimm wie derzeit sei es jedoch noch nie gewesen. Kritik gibt es zudem über die mangelnde Kommunikation seitens der Zulassungsstelle. „Auf Nachfrage hat man uns gesagt, dass derzeit nur zwei Bearbeiter für die Zulassungsdienste zuständig seien, früher waren das fünf bis sechs Mitarbeiter.“ So komme es derzeit zu einer Bearbeitungsdauer von bis zu fünf Tagen für einen Vorgang. Der Kunde eines Zulassungsdienstes forderte sogar schon seine Unterlagen zurück, weil es ihm zu lange dauerte. „Er wird wahrscheinlich sogar als Privatperson schneller sein als wir Zulassungsdienste“, bedauert eine Angestellte.

Anzeige

Pressestelle räumt Verzögerungen ein

Die Pressestelle des Landkreises räumt auf MAZ-Anfrage Probleme ein: „Ja, es gibt einen Rückstau, der sowohl gewerbliche Zulassungsdienste als auch Privatpersonen betrifft.“ Begründet wird dies mit gestiegenen Fallzahlen und weniger Personal durch Krankheit, Urlaub und Mutterschutz. „Hinzu kommt, dass es im Juni an zwei Tagen ganztägige und im Juli mehrere kurzzeitige Ausfälle des Landesdatennetzes gab“, erklärt die Kreisverwaltung weiter.

Weitere MAZ+ Artikel

Die Fallzahlen in der Zulassungsstelle nehmen jährlich zu. Quelle: Enrico Kugler

Die mitgelieferten Fallzahlen bestätigen diese Aussage: „Waren es im Januar 2020 noch 1841 Zulassungsvorgänge von Zulassungsdiensten, waren es im Mai 3335, im Juni 3475 und für den Juli zeichnet sich eine noch höhere Zahl ab“, heißt es. Die in letzter Zeit von Betroffenen in den sozialen Netzwerken häufig kritisierte Online-Terminbuchung für Privatpersonen funktioniere „im Prinzip reibungslos“, erläuterte Pressesprecherin Irina Schmidt. Bei Kunden des Telefonanbieters T-Online seien jedoch Buchungsprobleme bekannt, an diesem Problem werde bereits gearbeitet. Seit dem 14. Juli seien Termine bis zu 28 Tage im Voraus buchbar. Während der Corona-Pandemie war dieses Zeitfenster auf sieben Tage begrenzt worden.

Auch die Autohändler sind betroffen

Im Zuge einer Neustrukturierung der KfZ-Zulassungsstelle im Jahr 2018 war eine räumliche und personelle Trennung der Anliegen von Privatpersonen und Zulassungsdiensten vorgenommen worden. „Dennoch kann es immer wieder angespannte Situationen geben, beispielsweise wenn in der Urlaubszeit gleichzeitig mehrere Kollegen krankheitsbedingt ausfallen“, erklärt Irina Schmidt. Für die gewerblichen Zulassungsdienste ist dies nur ein schwacher Trost. „Es müsste jetzt erst einmal alles Liegengebliebene aufgearbeitet werden, da sonst dieser Rattenschwanz immer länger wird“, fordern sie. „Dann sollte man sich darüber Gedanken machen, ob man nicht die maximale Anzahl der täglichen Vorgänge begrenzen sollte.“

Probleme ergeben sich durch die angespannte Lage indes auch für die Autohändler in der Region. „Gekaufte Autos konnten schon nicht zum vereinbarten Termin ausgeliefert werden, weil die Anmeldung nicht fristgerecht funktionierte“, erzählt ein Autohändler aus dem Bereich Oranienburg. „Es ist für uns einfach unplanbar geworden.“ Drei Kaufabwicklungen seien gar bereits an der langen Bearbeitungszeit gescheitert.

Einem Gerücht, dem zu Folge mit den Nummern zur Terminvergabe gehandelt werden soll, weist der Landkreis entschieden zurück. Quelle: Enrico Kugler

Man wisse, dass die Mitarbeiter der Zulassungsstelle ihr Bestes geben. „Sie trifft keine Schuld“, sind sich die Betroffenen einig. Es sei eine Frage der Organisation, solche Zustände zukünftig zu verhindern. Trotzdem wünschen sich die Zulassungsdienste eine verbesserte Kommunikation mit den Verantwortlichen. „Wenn es Probleme gibt, sollte man uns einfach informieren. Dann können wir uns darauf einstellen und reagieren.“ Auf die Kritik an der Kommunikation angesprochen, erklärt Irina Schmidt: „Bei unvorhersehbaren Ausfällen wie bei den erwähnten Serverausfällen informieren wir umgehend auf den entsprechenden Seiten unseres Internetauftritts.“ Geplante Einschränkungen würden ebenfalls auf der Internetseite und in Pressemitteilungen kommuniziert.

Oberhaveler werden bevorzugt bedient

Auch zu dem mehrfach durch Bürger erhobenen Vorwurf, Berliner Privatkunden und Zulassungsdienste würden die Oberhaveler Zulassungsstelle überrennen, bezieht die Kreisverwaltung Stellung. So seien Zulassungen in der Verwaltung mit Sitz in Oranienburg nur für in Oberhavel angemeldete Fahrzeuge möglich. „Fahrzeugabmeldungen sind nach Bundesrecht im gesamten Bundesgebiet möglich. Wir versuchen in diesem Bereich, Bürger und Zulassungsdienste aus Oberhavel bevorzugt zu bedienen, dürfen Auswärtigen aber diesen Dienst nicht verwehren“, heißt es.

Einem Gerücht, demzufolge durch Personen am frühen Morgen zahlreiche „Nummern gezogen“ würden, die später an Bürger, die Termine benötigen, für ein Entgelt weitergegeben werden, tritt die Pressestelle des Landkreises entschieden entgegen. „Solche Praktiken sind uns nicht bekannt. Seit März können im Übrigen keine ,Nummern gezogen’ werden, da seitdem – coronabedingt – nur noch die Online-Terminbuchung und die telefonische Terminbuchung möglich sind.“

Von Stefanie Fechner