Für ihr Engagement für die europäische Idee und ein Miteinander über Nationalgrenzen hinweg hat Europaministerin Katrin Lange am Freitag (8. Mai) 17 Personen, Initiativen und Organisationen aus dem gesamten Land Brandenburg die Europaurkunde verliehen. Die Preisträger sind in den Bereichen Kultur, Handwerk, Kommunales, Zivilgesellschaft, Naturschutz, Justiz, Schule, Universität und Sport aktiv und setzen sich auf ganz unterschiedliche Weise seit Jahren für ein europäisches Miteinander ein. Als Sozialarbeiterin engagierte sich Alexandra Köpp an der Havelschule in Oranienburg. Im Mai 2019 organisierte sie etwa mit den Schülern ein Europafest an der Schule, das einen enormen Anklang fand. Sie vermittelt durch konkretes, tägliches Handeln den Europagedanken an die Schüler und zeigt ihnen unter anderem, welche Vorteile ein vereintes Europa hat.

Das Organisationsteam der „Internationalen Löwenspiele“ des Löwenberger Sportvereins e. V. wurde ebenfalls ausgezeichnet. 1992 schloss der Löwenberger Sportverein e. V. ( Oberhavel) eine Partnerschaft mit dem dänischen Leichtathletikclub AK Brøndy. Diese hat sich zum internationalen Wettkampfwochenende im Land Brandenburg entwickelt. Seit vielen Jahren nehmen daran Teams aus ganz Europa teil: Die internationale Ausrichtung und die Vielzahl der Teilnehmer bilden im gesamten norddeutschen Raum ein Alleinstellungsmerkmal für den Leichtathletiksport in der Region.

