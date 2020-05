Oberhavel

Die Mehrzahl der Bahnhöfe im Landkreis Oberhavel ist in einem akzeptablen oder guten Zustand. Zu diesem Ergebnis kommt der Verkehrsclub Deutschland ( VCD) in einem umfassenden „Vor-Ort-Bahnhofstest“. „Wir sind positiv überrascht von der Qualität vieler Bahnhöfe und Haltepunkte im Landkreis. Von den 30 Bahnstationen sind lediglich sieben in einem unbefriedigenden oder schlechten Zustand“, sagte der Sprecher der VCD-Kreisgruppe Oberhavel, Dirk Flege am Dienstag.

Der gemeinnützige Umwelt- und Verbraucherverband hat sämtliche Bahnhaltepunkte in Oberhavel aus der Reisendenperspektive bewertet und je Bahnhof eines von drei Qualitäts-Prädikaten vergeben. Die Vor-OrtTests fanden vom 25. April bis zum 10. Mai dieses Jahres statt. „Viele Bahnsteige sind in den vergangenen Jahren erneuert und etliche Vorplätze kundenfreundlicher gestaltet worden“, sagte Flege. So seien mittlerweile 93 Prozent der Bahnsteige stufenfrei erreichbar und 73 Prozent der Stationen mit überdachten Fahrradabstellmöglichkeiten ausgestattet.

Schwachpunkt Busverbindung

Die größten Schwachpunkte sind laut VCD-Kreisgruppe die fehlende Wegweisung zum Bahnhof innerhalb der Ortschaften und eine häufig unzureichende Busanbindung. Flege: „Nur jede zweite Bahnstation hat im Umkreis von 100 Metern eine Bushaltestelle. Das ist erschreckend wenig und für Menschen, die ohne Auto mobil sein wollen oder müssen, eine Zumutung.“ Er forderte den für den Busverkehr verantwortlichen Landkreis und die Kommunen auf, „Bus und Bahn zusammenzuführen und gemeinsam ein attraktives Mobilitätsangebot aus einem Guss zu schaffen“.

Über ein für Reisende zugängliches Bahnhofsgebäude verfügen lediglich acht der 30 Bahnstationen in Oberhavel. „Die Deutsche Bahn hat die Mehrzahl der Bahnhofsgebäude in Brandenburg veräußert, einige dieser ehemaligen Bahnhöfe gleichen eher Ruinen als Empfangsgebäuden“, sagte der Sprecher der VCDKreisgruppe. So sei etwa in Gransee das ehemalige Bahnhofsgebäude „die optische Kehrseite des ansonsten vorbildlich renovierten Haltepunktes“. In Fürstenberg gebe es dank eines Privatinvestors wieder ein „sehr ansehnliches Bahnhofsgebäude“, sagte der stellvertretende Sprecher der VCD-Kreisgruppe, Christoph Rudel.

Hier sind laut Rudel „die Bahnsteige das Problem“. „Sämtliche Züge fahren von einem Bahnsteig ab, der nur per Unterführung und viele Stufen zu erreichen ist und das, obwohl die Züge mit mehr gutem Willen auch am stufenfrei zugänglichen Bahnsteig direkt am Bahnhofsgebäude halten könnten“, kritisiert Rudel, der sich seit Jahren für einen barrierefreien Bahnhof in seiner Heimatstadt engagiert. Rudel: „Für diese Halte müsste das Dach über dem Hausbahnsteig repariert werden, was die Deutsche Bahn seit vielen Monaten versprochen hat.“

Oranienburger Bahnhof hat Pech

Einige Bahnhöfe im Landkreis stellen den stufenfreien Zugang zu den Bahnsteigen über Aufzüge her, etwa in Hennigsdorf. Der Fußgängertunnel unter den Gleisen ist ebenerdig und preisgekrönt. Wegen seines innovativen Lichtkonzepts gewann er 2001 den Renault Traffic Design Award. „Aufzüge haben im Unterschied zu Rampen den Nachteil, dass sie für längere Zeit ausfallen können. Das ist leider in Hennigsdorf am S-Bahnsteig derzeit wegen Bauarbeiten der Fall und zwar für schwer nachvollziehbare drei Monate am Stück“, sagte die stellvertretende Sprecherin der VCD-Kreisgruppe, Petra RöthkeHabeck. „Obwohl fehlende Stufenfreiheit normalerweise bei unserem Test ein K.O.-Kriterium ist, hatte der Bahnhof Glück: Der Vor-Ort-Test fand am 25. April statt – gut eine Woche vor Beginn der Bauarbeiten.“

Pech hatte dagegen der Oranienburger Bahnhof. Zum Testzeitpunkt war die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes noch in vollem Gang und der neue Busbahnhof noch nicht fertig, so dass Oberhavels einziger Fernverkehrsbahnhof lediglich auf ein „akzeptabel“ kam. VCD-Sprecher Dirk Flege: „Der Bahnhof hat das Potenzial für mehr. Nach Abschluss der Bauarbeiten könnte er in die Spitzengruppe aufrücken.“

