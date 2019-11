Bildungsausschuss diskutiert dringend notwendige bauliche Maßnahmen an Gymnasien

Oberhavel

Dringend notwendige bauliche Verbesserungen und Anpassungen für das Marie-Curie-Gymnasium in Hohen Neuendorf sowie das Puschkin-Gymnasium in Hennigsdorf wurden am Montagabend im Kreisbildungsausschuss diskutiert. Eingebracht worden war der Antrag, der die Kreisverwaltung mit der Erstellung eines Maßnahmen- und Zeitplans bis April 2020 sowie der Einstellung damit verbundener Mittel in den Haushalt beauftragt, von der CDU-Fraktion. Angestrebt werden sollen damit bauliche Verbesserungen und Anpassungen von Klassen- , Fach- und Sozialraumstrukturen.

„Am Ende der Fahnenstange angelangt“

Wie zwingend notwendig die baulichen Veränderungen sind, machte unter anderem Thomas Meinecke, Schulleiter des Curie-Gymnasiums, mit eindringlichen Worten klar. „Wir sind am Ende der Fahnenstange angelangt“, sagte er. So wie er verwies auch Nicole Walter-Mundt ( CDU)auf die Sitzung des Bildungsausschusses im September, in dem von diesem die Vorlage der Kreisverwaltung auf eine dauerhafte Fünfzügigkeit des Curie-Gymnasiums bestätigt wurde. „Es gibt dafür den Bedarf und die Nachfrage. Wir haben mit unserem Beschluss im September ein Versprechen über begleitende bauliche Anpassungen abgegeben, an dem wir uns jetzt auch messen lassen müssen“, reagierte Walter-Mundt insbesondere auf einen Vorstoß der SPD/LGU-Fraktion. Thomas Meinecke untermauerte Bedarf und Nachfrage für das Curie-Gymnasium mit eindrucksvollen Zahlen. So hätten im vergangenen Schuljahr für die 140 zur Verfügung stehenden Schulplätze insgesamt 196 Schüler das Gymnasium angewählt, in diesem Jahr seien es gar 221 Bewerbungen gewesen.

Kreisschulbeirat sieht ohne bauliche Anpassungen Schulbetrieb am Curie-Gymnasium in Gefahr

Die hatte in einem Änderungsantrag gefordert, den Passus zur Einplanung gegebenenfalls notwendiger investiver Mittel in den Haushalt für benötigte bauliche Maßnahmen „zu streichen“, so Andrea Suhr. Zudem fordere die SPD/LGU-Fraktion einen solchen Maßnahmen- und Zeitplan für alle kreiseigenen Gymnasien, wenngleich auch sie die größte Dringlichkeit für Curie- und Puschkin-Gymnasium sehe. Jan Alexy vom Kreisschulbeirat erklärte dazu: „Wenn jetzt keine Einstellung von Haushaltsmitteln festgehalten wird, verschiebt sich die tatsächliche Umsetzung immer weiter.“ Man müsse aber jetzt handeln, sonst sei beispielsweise im Curie-Gymnasium in zwei Jahren angesichts der kürzlich dauerhaft festgelegten Fünfzügigkeit „der Schulbetrieb in Gefahr“.

Bildungsausschuss befürwortet Antrag einstimmig

Der Änderungsantrag der SPD ging nicht durch. Der CDU-Antrag wurde anschließend vom Bildungsausschuss einstimmig befürwortet. Er wird nun am 21. November im Finanz- und Haushaltsausschuss beraten, ehe er zur Vorberatung dem Kreisausschuss und in der nächsten Kreistagssitzung am 4. Dezember zur Beschlussfassung vorgelegt wird.

Von Nadine Bieneck