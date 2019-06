Oberhavel

Die Lage im Waldbrandgebiet in der Lieberoser Heide bleibt wegen der zu erwartenden Hitze angespannt. Das Feuer sei aber unter Kontrolle, hieß es am Sonntag-Mittag. Auch dank der Einsatzkräfte aus Oberhavel, die am Wochenende unterstützend vor Ort waren. Dort hatte es nach Angaben des Landkreises auf einer Fläche von 100 Hektar gebrannt.

Der erste Zug der Brandschutzeinheit Oberhavel besteht aus Tanklöschfahrzeugen. Quelle: Feuerwehr Staffelde/Groß-Ziethen

Die Kameraden aus Oberhavel machten sich am Sonnabend auf den Weg dorthin. Der erste Zug der Brandschutzeinheit Oberhavel, der aus Tanklöschfahrzeugen besteht, traf sich um 5.30 Uhr in Birkenwerder, um mit 22 Leuten aus Schildow, Hennigsdorf, Staffelde/Groß-Ziethen, Birkenwerder und Löwenberg aufzubrechen. Die Einsatzkräfte haben in der Lieberoser Heide bei den Löscharbeiten unterstützt. „Wir konnten nicht direkt zur Brandstelle“, erklärt Zugführer Gunnar Prütz. „Unsere Aufgabe war es, an den Wegen entlang dafür zu sorgen, dass sich der Brand nicht ausweitet. Alle seien motiviert gewesen. „Es war lang und anstrengend. Aber die Stimmung und die Verpflegung waren gut.“ Am Sonntag ging es um 9.30 Uhr wieder nach Hause. Die Nachschicht sei in 3 Gruppen aufteilt worden, sodass jeder drei Stunden schlafen konnte.

Lieberoser Heide – Oberhavel unterstützte. Quelle: Feuerwehr

Von Sebastian Morgner