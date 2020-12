Oberhavels Fußballwelt trauert um Fred Regenberg

Oberhavel

Die Fußballwelt in Oberhavel trauert um Fred Regenberg. Der 52-Jährige ist am Sonntag im Krankenhaus überraschend verstorben. Der gebürtige Gutengermendorfer war maßgeblich für die Reputation des Frauenfußballs in der Region verantwortlich. Er war bekannt für seinen unermüdlichen Ehrgeiz an der Seitenlinie. Fred Regenberg schaffte es immer wieder, die Spielerinnen und Spieler zu motivieren. Auf seine ganz eigene und spezielle Weise.

Zuletzt war der Fußball-Taktiker aber von der Bildfläche verschwunden. „Seine Krankheit hat ihn sehr mitgenommen“, berichtet seine Frau Susanne Regenberg, mit der Fred am 24. November 30 Jahre verheiratet ist. Nach einem Herzinfarkt 2018 bekam der ehrgeizige Mann ein Kunstherz. Doch er rappelte sich wieder auf und konnte nach seiner Zeit im Rollstuhl sogar wieder laufen. „Nur mit dem Fußball hat es nicht mehr geklappt. Und Fred liebte Fußball. Er war überglücklich, dass ihn seine Spieler nicht vergessen haben und ihn ab und an besuchten, wie zum Beispiel Steven Herfort. Das gab ihm Kraft.“, so Susanne Regenberg.

Fußball und seine Familie waren sein Leben

Zuletzt ging es ihm aber wieder schlechter. Nach einem Aufenthalt im Hennigsdorfer Krankenhaus musste er nach Berlin verlegt werden. „Wir hatten telefonischen Kontakt. Erst am Sonntag, als es ihm schlechter ging, konnten wir uns von ihm Verabschieden“, sagt die Ehefrau voller Schmerz. Fußball und seine Familie waren sein Leben. Fred Regenberg hatte drei Kinder. „Wir leiden alle sehr“, berichtet Susanne Regenberg. „Er war großer Fan von Bayer Leverkusen. Er hat immer gehofft, dass seine Leverkusener mal auf Platz eins der Bundesliga rücken. Dass das an dem Tag passiert, wo er stirbt, ist für uns ein Zeichen.“

Auf den Fußballplätzen Oberhavels war Fred Regenberg zu Hause. Nicht nur im Frauenfußball. Zusätzlich war er erfolgreich als Trainer in Häsen und Grüneberg. Einer seiner größten Erfolge war sicher der Kreispokaltitel 2010 mit den Frauen von Fortuna Grüneberg. Vor fast zehneinhalb Jahren gewann Regenberg mit seiner Mannschaft das Cupfinale 2:1 gegen die Falkenthaler Füchse und stemmte die Trophäe noch in die Höhe. Danach wurde es jedoch ruhiger um Regenberg, der sich aufgrund von gesundheitlichen Problemen zurückzog.

Wie ein zweiter Papa

Aber auch für die Spieler ist der Tod von Fred Regenberg ein schmerzhafter Verlust. „Ich bin tief traurig über diese Nachricht. Fred Regenberg hat viel für den Fußball getan, was über das Normale hinausgeht“, so Steven Herfort, der in Häsen von der D-Jugend bis hoch zu den A-Junioren unter Regenberg trainierte und spielte. „Es ist doppelt bitter, dass man ihn aufgrund der Coronasituation zuletzt nicht mehr besuchen konnte. Das bereue ich aktuell sehr. Aber man wollte auch nicht der sein, der ihn eventuell noch infiziert. Er war für viele Nachwuchsfußballer in Häsen so etwas wie ein zweiter Papa.“

So wie Herfort haben viele ehemalige Nachwuchskicker aus Häsen, die sich nun in Oberhavel in anderen Vereinen zuhause befinden, positive Worte für Fred Regenberg übrig. „Er konnte einfach nicht ohne den Fußball und das runde Leder. Für uns alle ist es ein schwerer Schlag“, sagt Herfort sichtlich betrübt. Auch Weggefährte Guido Dieckhoff, langjähriger Vorsitzender von Fortuna Grüneberg, ist sichtlich betroffen. „ Fred Regenberg war ein sehr engagierter und herzenswarmer Mensch. Es ist schade, dass er mit so jungen Jahren verstarb. Wir kannten uns eine lange Zeit, da wir ein Schuljahrgang waren und früher oft gegeneinander spielten.“

Die Beerdigung findet am Sonnabend statt. Dann denken an diesem Tag sicherlich nicht nur die Angehörigen an Fred Regenberg, sondern auch die Fußballfamilie Oberhavel.

