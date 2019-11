Oberhavels Gründer sind Motor einer ganzen Region

Oranienburg

Genau richtig seien Gründer in Oberhavel, machte Landrat Ludger Weskamp am Mittwoch angehenden Unternehmern beim Gründer- und Unternehmertag in der Orangerie Oranienburg Mut. „Wir haben hier eine gute Infrastruktur, eine gute Wirtschaftsstruktur und eine gute Lage“, sagte er. Auch bei der Breitbandversorgung sei man „auf einem guten Weg“. René Kohl, Geschäftsführer der Wirtschafts-, Innovations- und Tourismusförderung Oberhavel GmbH (Winto), die die Veranstaltung zum elften Mal durchführte, stieß in das gleiche Horn: „Wir sind zu einem Motor geworden“, sagte er mit Blick auf den Gründungsmonitor. Dort sei Brandenburg im Bundesländerranking nach Gründungstätigkeit vom zuletzt achten auf Rang drei vorgestoßen. Dies sei auch ein Zeichen der Wirtschaftskraft, die in der Region stecke. Ebenso wie Philipp Gall, Leiter des IHK-Regionalcenters Oberhavel, das den Gründer- und Unternehmertag mitveranstaltete, ermutigte er angehende Gründer ebenso wie bereits aktive Unternehmer dazu, mit ihren Produkten und Dienstleistungen in der Region heimisch zu werden und zu bleiben und so auch dazu beizutragen, den Landkreis „lebens- und liebenswert zu machen“, wie Gall es auf den Punkt brachte.

Der 11. Gründer- und Unternehmertag Oberhavel fand am Mittwoch in Oranienburg statt. Quelle: Enrico Kugler

Zum Informieren und Netzwerken lud die Veranstaltung ein, bei der neben Talkrunden und Workshops vor allem die Kontaktbörse mit Ansprechpartnern aus der Unternehmensbranche Anklang fand. „Als Unternehmer lebt man vom Netzwerken“, befand Daniel Langhoff. Der 41-jährige Wensickendorfer ist seit 19 Jahren als Finanzberater selbstständig. „Solch einen Gründer- und Unternehmertag hätte ich mir damals bei meinen Anfängen auch gewünscht“, sagt er. „Man hat alle Ansprechpartner auf einem Fleck, das überwindet Barrieren.“ Langhoff ist selbstständig aus Überzeugung: „Ich kann das absolut jedem nur empfehlen“, sagt er.

Von Nadine Bieneck